Stade Rennais: Les premiers «Gourcuff démission!» tombent après la défaite face à Caen

Cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas autant ennuyé au Roazhon Park, où le Stade Malherbe a réussi à vaincre grâce à un but contre son camp de Ramy Bensebaini.

En dessous de tout, surtout en seconde période, les Rouge et Noir ont subi les foudres de leurs propres supporters, qui ont aussi réclamé le départ de l'entraîneur.

Le Stade Rennais va mal. Battu ce samedi par Caen (0-1), au terme d’un match soporifique, les Rouge et Noir n’ont pas encore gagné à domicile cette saison (un point sur douze possibles).

Annus horribilis

Sur l’ensemble de l’année 2017, le bilan n’est guère plus réjouissant, puisqu’en 29 rencontres disputées, toutes compétitions confondues, le SRFC ne l’a emporté qu’à six reprises (cinq en 27 journées de Ligue 1). Toujours scotché à la 15e place du classement, le club breton désespère ainsi ses supporters, dont une partie a réclamé la démission de Christian Gourcuff durant les ultimes minutes contre Malherbe.

Un entraîneur qui avait déjà vu sa cote de popularité sérieusement baisser deux jours plus tôt, en affirmant en conférence de presse que « ce sont les gens qui ne travaillent pas qui passent leur temps sur les réseaux [sociaux] ». Une saillie revenue comme un boomerang sur Twitter après la défaite du soir :

Je propose à tous les"chômeurs"des réseaux sociaux qui suivent le @staderennais ce hachtag : #GourcuffDemission — tricolorpaulista (@howiefan35) September 30, 2017

On te réserve une place en Social Room Christian, vu que tu vas devenir un twittos. #SRFC pic.twitter.com/9D8qiBS5Kh — SocialRoomFC (@SocialRoomFC) September 30, 2017

Eh @staderennais ! à combien de RT de ce tweet (par des chômeurs) tu vires Gourcuff ? #SRFC #SRFCSMC #GourcuffDemission — Maxime Roazhon 🔴 ⚫ (@_M4X1M3_) September 30, 2017

S’il n’a pas évoqué son avenir personnel, Gourcuff a au moins fait preuve de lucidité à la suite de cette « grosse désillusion » pour son équipe.

« On a vu un déchet technique incroyable, même si on ne peut pas occulter les absences, réagissait le coach. Il faudra faire sans Ismaïla Sarr pendant trois mois, on n’y peut rien. Sanjin Prcić [blessé à la cheville] aurait certainement eu un impact dans la maîtrise et la circulation du ballon. Mais ça n’excuse pas notre deuxième mi-temps très médiocre. Quand on sort d’un match comme ça, il y a évidemment de l’inquiétude. Ce soir, on est tombés assez bas. »

Amalfitano conspué par les supporters

En attendant la ou les décisions prises (?) par le club bretillien pour tenter d’éradiquer la spirale négative, la trêve internationale s’annonce aussi chaude que la sortie des joueurs au Roazhon Park.

Ambiance tendue au Roazhon Park. Le RCK exprime son mécontentement après cette défaite @TVR35 pic.twitter.com/SW8ZoTYrLt — Penven Christophe (@PenvenC) September 30, 2017

Mubele, Baal, Koubek & Danzé : quatre Rennais se sont arrêtés parler avec la soixantaine de supporters remontés & massés devant les grilles. — Benjamin Idrac (@bidrac15) September 30, 2017

Alors que seul Ludovic Baal s’est arrêté devant les médias, d’autres membres de l’effectif se sont joints au latéral gauche pour discuter un instant avec les fans les plus courroucés. Lesquels, à défaut d’apercevoir Christian Gourcuff ou le président René Ruello, auront réservé leurs sifflets les plus nourris à Morgan Amalfitano, plus visible sous sa capuche que sur le terrain…