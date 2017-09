Rennes: Une mule arrêtée à la gare avec un demi-kilo de cocaïne dans le ventre

JUSTICE Jugé en comparution immédiate, il a été condamné à un an de prison ferme…

Un sachet de cocaïne. Illustration. — Valinco / Sipa

Un jeune homme de 18 ans a été interpellé samedi par les douaniers en gare de Rennes alors qu’il se trouvait à bord du TGV reliant Paris à Quimper. La radiographie de son abdomen a révélé que l’individu avait ingéré 49 capsules de cocaïne, soit près de 400 grammes de cocaïne, rapporte Ouest-France. A la revente, la drogue aurait pu rapporter plus de 16.000 euros.

Jugé en comparution immédiate mercredi pour acquisition, détention et transport de stupéfiants, le jeune homme, originaire de Guyane, effectuait son premier voyage en métropole en tant que mule. Le tribunal l’a condamné à un an et demi de prison ferme. A sa sortie, il devra également s’acquitter d’une amende douanière de 16.200 euros, soit la valeur marchande de la drogue.