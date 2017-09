Les policiers du Mont Saint-Michel seront bientôt armés

Image du Mont Saint-Michel, l'un des sites touristiques français les plus visités. — Isa Harsin / SIPA

On dit de lui qu’il est le troisième site le plus visité en France, le pays le plus touristique au monde. Après la tour Eiffel et le château de Versailles, le Mont Saint-Michel fait partie des joyaux de l’Hexagone et attire chaque année environ trois millions de visiteurs.

Après les attentats ayant frappé Paris et Nice, le site déjà étroitement surveillé va voir sa sécurité se renforcer. Les policiers municipaux seront ainsi armés cet hiver, rapporte France Bleu Cotentin.

« Protéger la population »

La décision a été prise par la municipalité, en accord avec les agents. Le maire de Pontorson, qui partage sa police avec la commune du Mont, n’était « pas favorable » au port d’armes à feu par ses agents mais il reconnaît qu’il « faut savoir protéger la population » de la menace terroriste, a-t-il expliqué à la radio normande.

Les policiers municipaux avaient déjà été équipés de pistolets à impulsion électrique (type Taser) ces derniers mois. Ils seront bientôt formés à l’usage de l’arme à feu, avant de recevoir leur pistolet semi-automatique de 9mm.