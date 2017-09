Lochrist: Elle se fait pirater sa carte SIM et perd 12.000 euros

Une simple arnaque de ligne volée peut amener à être fiché à la Banque de France. (image d'illustration) — KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Après avoir hacké sa carte SIM, des pirates ont vidé le compte bancaire de Nathalie Le Cor.

Elle confie à l'UFC Que Choisir la difficulté des démarches de réclamation auprès de sa banque.

Privée de moyens de paiements, elle est aujourd'hui obligée de faire appel à une aide alimentaire pour se nourrir.

Comptes bancaires bloqués, chèques rejetés, perte de ses moyens de paiement : ce sont les conséquences classiques d’une usurpation d’identité. Ce qui est moins courant, c’est lorsqu’elle débute par un piratage de ligne téléphonique.

C’est la mésaventure subie par Nathalie Le Cor, une habitante de Lochrist (Morbihan), rapporte ce samedi Le Télégramme. Victime d’une arnaque à distance, elle a décidé de témoigner aux côtés de l’ UFC Que Choisir, la doyenne des associations de consommateurs d’Europe.

11.800 euros de virements frauduleux

Le 8 août dernier, alors qu’elle souhaite utiliser son téléphone portable, Nathalie se rend compte qu’elle n’a pas de réseau. Elle contacte son opérateur Free qui lui indique : « Vous venez d’appeler à 15 h en signalant que votre téléphone a été volé et que vous demandiez à désactiver la ligne ». Surprise, Nathalie dément.

L’explication : un tiers a pris le contrôle de sa ligne téléphonique en piratant son nom, son mail et son numéro de téléphone. Quelques jours plus tard, la bretonne apprend que son compte bancaire en ligne (Hello Bank !, filiale de BNP Paribas) est en train d’être vidé. Deux bénéficiaires, dont elle n'a jamais entendu parler et que la banque ne lui a pas signalés, effectuent alors des virements de 2.900, 3.900 et 5.000 euros. Un 4e de 5.000 euros est stoppé à temps, explique-t-elle au quotidien breton.

Obligée de demander une aide alimentaire

La lochristoise communique avec sa banque dans le but de porter plainte. Mais ce n’est pas aussi facile. Alors qu’on lui a promis de lui envoyer un dossier de réclamation, elle découvre que sa banque attend elle-même le dépôt de plainte avant d’ouvrir un contentieux, et sa bonne foi est mise en cause. Pour l’heure, c’est la spirale infernale : Nathalie a tous ses comptes bloqués, elle ne peut plus utiliser sa carte bancaire et ses chèques émis avant la fraude sont rejetés.

Cette ancienne secrétaire notariale sans emploi se retrouve en outre fichée à la Banque de France, qui répertorie les incidents de paiement. En grande détresse, Nathalie a fait une demande d’aide alimentaire auprès du Centre communal d’action sociale et s’est rapprochée de l’UFC Que Choisir.

Après plusieurs démarches et relances, elle a enfin convaincu sa banque de sa bonne foi. Son opérateur téléphonique, qui n’a pas répondu à ses courriers, lui a en revanche juste indiqué par téléphone qu’elle : « n’était pas la première ni la dernière à être victime de cette arnaque ».