Rennes: Partagez vos fruits et légumes avec le «Airbnb du jardinier»

Luc Page a relancé le site lepotiron.fr qui met en relation des jardiniers souhaitant donner ou troquer leur surplus de production. — C. Allain / 20 Minutes

Le site Lepotiron.fr met en relation les jardiniers de tout le pays.

Gérée par un Rennais, la plateforme évite le gaspillage et favorise l’échange.

Le site compte pour l’heure 200 membres.

Dans les vergers, les pommes commencent à tomber. Et dans certains jardins, elles ne sont même pas ramassées. C’est le cas de Charlotte, qui possède une maison près de Liffré, au nord de Rennes (Ille-et-Vilaine) et qui regrette que « beaucoup de pommes restent par terre et pourrissent ». Pour éviter ce gâchis, la jeune Bretonne a décidé de partager, en s’inscrivant sur le site lepotiron.fr.

« Mon espace de liberté »

Créé en 2010, ce « Airbnb du potager » était tombé en désuétude, avant d’être repris il y a quelques mois par Luc Page, un créateur de sites web installé au Rheu qui passe tout son temps libre dans son jardin. « Le potager, c’est mon espace de liberté. C’est là que je viens faire une pause, me ressourcer », explique celui qui travaille depuis son domicile.

En discutant avec « un copain qui connaît un copain qui connaît un copain », Luc Page a décidé de remettre le projet lepotiron.fr sur pied, surfant sur la mode locavore. « Le site n’est qu’un facilitateur de rencontres, pour mettre les gens en relation. Les jardiniers sont des gens ouverts, qui aiment partager leurs astuces. Il y a souvent des échanges de graines et un partage des outils ». Alors pourquoi pas un partage des récoltes ?

Des blettes contre des poires

Relancée en mars, la plateforme compte aujourd’hui 200 jardiniers, dont une majorité d’amateurs, qui donnent, troquent ou vendent leur surplus de production en invitant les membres du site à venir les chercher. « J’avais beaucoup trop de blettes et de courgettes spaghettis. Une dame est venue à la maison. Elle m’a donné quelques pommes et des poires du jardin de sa fille. Tout le monde y trouve son compte », poursuit Luc Page, premier utilisateur de son site.

Grâce à ses pommes et au potiron.fr, Charlotte devrait ainsi pouvoir rendre service à une habitante de sa région, qui souhaite les presser pour en faire du jus. En échange de ce don, Charlotte recevra quelques bouteilles. Une idée toute bête qui semble germer dans l’esprit de nombreux jardiniers. « Je n’étais pas sûr que ça marche mais il se passe quelque chose. Ce site n’aura de sens que si nous sommes nombreux ».