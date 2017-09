VIDEO. Rennes: Les Trans Musicales balancent 15 nouveaux noms venus du monde entier

Trans Musicales de Rennes. Le public devant Lucky Chops, en 2016. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

On ne va pas vous mentir. A part les Rennais de Columbine, que l’on a rencontrés en début d’année, et le DJ qui monte Feder, on ne connaît aucun autre des quinze artistes dévoilés ce mardi par les Trans Musicales. Mais une chose est sûre. Pour sa 39e édition, le plus connu des festivals rennais va vous faire voyager.

En juin, les Trans avaient déjà annoncé avoir booké un groupe de rock du Barheïn, un projet punk suédois ou encore une bande de Turcs amateurs de psyché. Avec ces quinze nouveaux noms, le tour du monde se poursuit. Ghetto Kumbé arrive de Colombie, Kirara de Corée du Sud, Oki Dub Ainu band voyagera depuis le Japon et Janka Nabay & The Bubu Gang mélangeront l’ambiance des Etats-Unis et de la Sierra Leone.

La programmation complète dévoilée le 19 septembre

A leurs côtés, les internationaux retrouveront les Rennais de Columbine. Programmés l’an dernier, les enfants terribles du rap français avaient dû annuler, pour mieux bosser sur leur album. Depuis, la jeune troupe a beaucoup bossé, et s’est taillé une belle place sur la scène française, empilant les millions de vues sur YouTube.

La programmation complète de cette 39e édition sera dévoilée le 19 septembre. Le festival aura lieu du 6 au 10 décembre.