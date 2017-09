Brest: Un groupe de jeunes agressé par des enfants de 8, 9 et 14 ans

La place de la Liberté à Brest. — Google Maps

Un groupe de jeunes souhaitant se rendre en discothèque a été pris à partie par une bande d’encore plus jeunes dans la nuit de samedi à dimanche à Brest. L’altercation aurait démarré autour d’une histoire de cigarettes, relate Ouest-France. Certains des agresseurs, des enfants, essayant de faire les poches des noctambules.

Une autre agression au même endroit

Le ton monte et un début de bagarre éclate, avant que les policiers n’interviennent. Ces derniers parviennent à interpeller trois agresseurs présumés. Mineurs, ils sont âgés de 8, 9 et 14 ans. Les autres ont pu s’échapper, ajoute le quotidien breton. Les deux plus jeunes ont été remis à l’aide sociale à l’enfance. Le plus âgé sera présenté à un juge pour enfants.

L’agression s’est déroulée non loin de la place de la Liberté, où un homme a été victime d’une tentative d’égorgement la semaine dernière.