Rennes: Après trois mois et demi de travaux, la station de métro Gares rouvre au public

Fermée au public depuis le 15 mai en raison de travaux, la station de métro Gares va rouvrir ses portes vendredi matin. En sortant de la station, les usagers découvriront un aperçu de la salle d’échanges du futur pôle multimodal qui doit être achevé d’ici 2020. Pour accéder au métro, les usagers devront désormais emprunter l’entrée située à côté de la gare routière.

Les arrêts de bus déplacés définitivement

La réouverture de la station de métro ne signifie pas pour autant la fin des travaux dans le quartier. La voie qui longe le parvis nord de la gare sera ainsi fermée à la circulation à partir de lundi.

Un seul schéma pour tout savoir sur les accès à la #gare #Rennes à partir du 1er septembre 2017. pic.twitter.com/UEt89rICaC — RennesVilleMétropole (@metropolerennes) August 31, 2017

Les arrêts de bus des lignes C1, C2, 11 et 208 qui desservent la gare seront donc déplacés de façon définitive un peu plus au nord du parvis, près des cafés et des restaurants. L’arrêt Gares des lignes 41, 203 et 207 reste quant à lui inchangé boulevard de Solférino.