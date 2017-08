«Koh-Lanta»: «Aucune épreuve ne me fait peur», assure Marvyn

Marvyn sera dans l'équipe des jaunes, composée des jeunes candidats. — Philippe Le Roux / TF1

Après deux mois et demi de sevrage, les fans de Koh-Lanta vont pouvoir reprendre une vie normale. C’est ce vendredi que sera donné le coup d’envoi de la 18e saison du célèbre jeu d’aventures de TF1. Toujours divisés entre équipe jaune et équipe rouge, les 20 aventuriers se défieront cette année dans le cadre paradisiaque des îles Fidji. Parmi les candidats engagés, Marvyn, 20 ans, bien décidé à en découdre.

Hormis aventurier, vous faites quoi de beau dans la vie ?

Je travaille comme commercial pour la start-up Digitaleo qui est implantée à Rennes. J’avais avant passé un bac pro au lycée hôtelier de Dinard avant de suivre une formation de barman. Cela m’a permis de faire des saisons à Courchevel et Avignon. Sinon, j’ai toujours été branché sport, notamment le handball. J’étais toujours le capitaine dans mon équipe.

Comment vous êtes-vous retrouvé dans l’aventure « Koh-Lanta » ?

C’est ma mère et ma copine qui m’ont inscrit. J’ai toujours été fan de l’émission mais je ne pensais pas que mon inscription irait jusqu’au bout. Jusqu’au jour où la production m’a appelé pour passer un casting. Je n’ai pas trop réalisé sur le coup, j’étais super excité et ça a marché.

Vous faites partie des jaunes, l’équipe des juniors. Quelles sont vos ambitions ?

J’ai un tempérament de sportif donc j’y vais bien sûr pour la gagne. Il n’y a aucune épreuve qui me fait peur, j’ai vraiment envie de toutes les faire. Et puis j’ai aussi envie que ma mère et mes frères soient fiers de moi car je les ai quittés assez jeune à la suite de conflits familiaux pour aller vivre avec ma grand-mère à Dinard.

Coucou tout le monde !!🐙🐚🌴 Vous aussi vous attendez le 1er septembre ?? 😆😜 En tout cas en Bretagne on profite du moindre rayon de soleil c'est une denrée rare, bisous !👌🌴🐙 #kohlantafidji #rayondesoleil #teampoulpe #TF1 A post shared by Marvyn kohlantafidji (@marvyn_kohlanta) on Aug 27, 2017 at 1:42pm PDT

Après plusieurs semaines d’aventure à l’autre bout du monde, comment s’est passé votre retour sur terre ?

J’ai tout de suite repris le travail mais cela a été un peu compliqué. Moi qui aime bien sortir, j’avais vraiment du mal avec la foule. J’allais donc dans des petits bars pour éviter de voir trop de monde. Il faut aussi se réhabituer avec la nourriture mais maintenant ça va mieux.