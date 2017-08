Bretagne: Les panneaux lumineux ne répondent plus ce mercredi

Tous les panneaux lumineux seront à l'arrêt ce mercredi en Bretagne — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Si vous circulez sur les routes bretonnes ce mercredi, vous observerez sûrement des panneaux lumineux à l’arrêt. Rassurez-vous, ce dysfonctionnement n’est pas l’œuvre de hackers souhaitant perturber le trafic routier en Bretagne. Il s’agit juste de travaux de maintenance menés par la Direction interdépartementale des routes de l’Ouest (Diro) sur ses systèmes informatiques servant à la gestion du trafic.

Un message de maintenance entre 9h et 17h

« Il s’agit d’optimiser les équipements existants, d’implanter de nouveaux matériels et de nettoyer les systèmes informatiques », précise la Diro. Par conséquent, tous les panneaux d’information lumineux installés les routes bretonnes afficheront tous le message « Service en maintenance www.diro.fr » ce mercredi entre 9h et 17h. La Diro invite les usagers de la route à la plus grande prudence pendant toute la durée de l’intervention.