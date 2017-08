Bretagne: Contrôlé à 1,7 gramme, le scootériste transportait un pack de 26 bières

Illustration d'un contrôle de permis de conduire mené par la gendarmerie, ici entre Rennes et Nantes. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Les faits remontent au 26 juillet, en pleine journée. Un homme circulant sur un scooter est repéré par les gendarmes de Carhaix (Finistère) pour sa conduite hasardeuse. L’homme transporte un pack de 26 bières et rentre chez lui. Il est alors contrôlé à 1,7 gramme d’alcool dans le sang, rapporte Ouest-France.

Il insulte les gendarmes

Indulgents, les gendarmes le raccompagnent chez lui. Ils reviendront quelques heures plus tard après un appel de la compagne du scootériste, qui se plaint de violences. Ivre, l’homme a visiblement largement entamé le pack de bières et se montre menaçant. Interpellé, il va alors copieusement insulter et menacer le personnel de l’hôpital et les gendarmes.

L’homme a été jugé vendredi devant le tribunal correctionnel de Brest. Déjà condamné à 31 reprises, il écope cette fois-ci d’un an de prison ferme.