Bretagne: Une mystérieuse femme à la voiture rouge sème la panique dans le Finistère

De nombreuses personnes ont été victimes des agissements de la femme à la voiture rouge. — Capture d'écran Facebook

C’est une histoire pour le moins étrange qui se déroule dans le Finistère. Depuis plusieurs mois, une femme blonde d’une quarantaine d’années a pris l’habitude de suivre des automobilistes au volant de sa Dacia rouge, semant la panique dans le nord du département. C’est via un message posté ce week-end sur Facebook que l’affaire, repérée par France Bleu, a éclaté au grand jour.

« Le comportement étrange d’une femme au volant d’une Dacia rouge me pousse à mettre ce message en public. Outre le fait qu’elle mette en danger les automobilistes de par sa conduite inadmissible, elle s’amuse à suivre les gens (des femmes surtout). Elle ne parle pas, ne répond pas aux questions (….). Attention à vous ! », indique l’auteur du post, déjà partagé plus de 650 fois.

De nombreux témoignages concordants

Suite à sa publication, d’autres victimes de la femme à la voiture rouge se sont également fait connaître. « Moi aussi, j’ai eu affaire à elle. Elle m’a laissé passer devant elle dans le bourg de Plouguin, puis pour me rattraper, elle a doublé plusieurs voitures dangereusement. Elle est arrivée derrière moi et s’est collée au pare-chocs, avec coups de klaxon et appels de phares », a réagi une internaute. D’autres personnes affirment également avoir été suivies pendant plusieurs kilomètres par cette même femme à la conduite très dangereuse.

Selon France Bleu, le maire de la commune de Saint-Pabu prend l’affaire très au sérieux et a monté un dossier compilant les témoignages. La femme qui tyrannise les conducteurs finistériens a quant à elle été convoquée à la gendarmerie pour s’expliquer sur ces faits.