Bretagne: Un père et son fils survivent miraculeusement après une chute de 30 mètres

Vue du pont du Morbihan situé sur la commune de Marzan dans le Morbihan. — Google Street View

De vrais miraculés. Un père et son fils n’ont été que légèrement blessés après avoir chuté de 30 mètres depuis le haut d’un pont dans le Morbihan samedi en fin de matinée, rapporte Le Télégramme. Pour une raison indéterminée, le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule à hauteur du pont du Morbihan sur la commune de Marzan. Le véhicule a alors dévalé la pente et a fini sa course 30 mètres plus bas dans la Vilaine, freiné par des arbres.

Originaires des Vosges, le père et son fils ont finalement réussi à s’extraire du véhicule par leurs propres moyens avant l’arrivée des secours. Légèrement blessés, les deux hommes ont été pris en charge par un canot pneumatique des pompiers avant d’être transportés à l’hôpital de Vannes pour des examens.