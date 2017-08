Incendie à Paimpol: un mort, trois personnes sauvés des flammes par des jeunes

Les pompiers sont intevernus pour éteindre les flammes mais n'ont pu sauver un homme de 85 ans bloqué par l'effondrement d'une structure. (image d'illustration — SIPA

Le drame s’est joué ce dimanche matin vers 7h à Paimpol (Côtes-d’Armor). L’ancienne boulangerie Constant a été ravagée par un feu d’origine encore inconnue rapporte Ouest France. Les flammes ont débuté dans cette demeure ancienne et se sont propagées à l’ensemble du bâtiment alors qu’une famille se trouvait à l’intérieur : un couple d’octogénaires, leur fille âgée de 47 ans et leur fils.

Le père de famille, âgé de 85 ans, n’a pu être secouru. Il était bien connu des habitants puisqu’il n’est autre qu’Henri Constant, l’ancien boulanger de la commune. Son épouse et ses deux enfants doivent leur vie au courage de quatre jeunes âgé de 16 à 19 ans.

Tous ont été transportés au centre hospitalier de Paimpol.

Comportement héroïque

Les jeunes, à scooter et à pied, rentraient du Festival du Chant marin. Alertés par les flammes ils se sont comportés en héros. Après avoir tenté de forcer la porte, ils « ont trouvé le moyen d’entrer dans la demeure et d’en évacuer les deux femmes et le fils, en s’aidant notamment du toit d’une voiture situé à hauteur de fenêtre », explique Ouest France. Plus d’une quarantaine de pompiers sont intervenu afin de maîtriser l’incendie.