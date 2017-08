Rennes: Une personne séquestrée pendant quatre jours libérée par les policiers

Arme d'un policier. (Illustration) — P.MAGNIEN / 20 MINUTES

Quatre personnes ont été mises en examen et écrouées vendredi à Rennes notamment pour «enlèvement», sur fond de trafic de drogue, d'une personne libérée au bout de quatre jours, a annoncé le parquet.

Lundi dernier, le 7 août, la police avait libéré une personne séquestrée depuis le 3 août et interpellé quatre personnes soupçonnées d'être ses ravisseurs, indique le communiqué du parquet.

De l'héroïne, de la cocaïne et du canabis ont été saisis

«La victime avait été enlevée à la suite d'un différend sur fond de trafic de stupéfiant et le paiement d'une rançon avait été exigée par les ravisseurs», précise le parquet. Lors des interpellations, quelques centaines de grammes d'héroïne, de cocaïne et de résine de cannabis ont été saisis, ainsi que 4.000 euros en liquide.

Une information judiciaire a été ouverte vendredi et «les quatre ravisseurs ont été mis en examen et écroués des chefs d'enlèvement et de séquestration en bande organisée, tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre ces crimes», selon le communiqué.