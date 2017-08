Morbihan: La mère mise en cause suite au meurtre d’un enfant de neuf ans

Le drame s'est déroulé à Elven, petite commune du Morbihan — Capture d'écran Google Street View

Jeudi, une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de la mère du garçon de neuf ans découvert mort, vendredi dernier, à Elven dans le Morbihan, a-t-on appris auprès du parquet de Vannes.

Une information judiciaire a été ouverte « du chef de meurtre de mineur de quinze ans à l’encontre de la mère de l’enfant, retrouvée allongée à ses côtés en possession de l’arme du crime », a indiqué dans un communiqué François Touron, procureur de la République de Vannes, précisant qu’il a requis son placement en détention provisoire.

La mise en cause toujours hospitalisée

« Hospitalisée sous contrainte en structure spécialisée depuis son interpellation », la mère, âgée de 48 ans, « n’a pu être entendue précisément sur les faits. Au cours d’une courte audition, elle a cependant confirmé être l’auteur de l’écrit par lequel elle expliquait avoir administré quatre cachets de somnifère à son fils pour qu’il ne souffre pas », a précisé le procureur. Cet écrit avait été retrouvé au domicile de la mère après le drame.

En début de semaine, l’autopsie avait confirmé que l’enfant était bien décédé des suites d’une plaie à la gorge commise par un objet tranchant qui avait partiellement sectionné la veine jugulaire.

C’est le père de l’enfant et la sœur de la mère qui avaient découvert le drame, vendredi après-midi, et prévenu les secours. Entre leur arrivée et l’intervention des services de secours, la mère s’était volontairement blessée avec un couteau au niveau du cou et des poignets, sans que ces blessures n’engagent son pronostic vital, avait indiqué le parquet.