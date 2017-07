Rennes: Fusils, pistolets... et cannes-épées! 111 armes découvertes chez un quinquagénaire

Une petite partie de la collection. — Police nationale 35

Certains collectionnent les timbres ou les maillots de foot. D’autres collectionnent les sabres, les revolvers et les cannes épées. Sur Twitter, la police nationale indique avoir saisi mercredi un véritable arsenal chez un particulier.

@PoliceNat35 découvre et saisit chez un particulier passionné nombreuses armes d'épaule, armes de poing et armes blanches. Enquête en cours. pic.twitter.com/ffhC6aPNni — Police nationale 35 (@PoliceNat35) July 27, 2017

Ouest-France précise le contenu exact de cette « collection », rassemblée dans un appartement : 76 fusils, 24 pistolets et revolvers, et 11 armes blanches. Parmi elles, des sabres et des cannes épées. Le tout en état de marche !

Dénoncé par un appel anonyme

Le propriétaire, un demandeur d’emploi de 56 ans, s’est présenté comme un collectionneur. Mais il n’avait aucune autorisation pour détenir ses armes.

Il a été dénoncé par un appel anonyme. Sa collection a été confisquée et devrait être détruite. Elle aurait une valeur représentant plusieurs dizaines de milliers d’euros.