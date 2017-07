La fondatrice du groupe Marie Claire décède dans un accident de vélo à Belle-Ile

Elle serait tombée de vélo, alors qu’elle se promenait à Belle-Ile-en-Mer, dans le Morbihan. Mercredi, Evelyne Prouvost est décédée. La fondatrice du groupe de presse Marie Claire était âgée de 78 ans. C’est son fils, Arnaud de Contades, directeur général du groupe qui l’a annoncé jeudi.

Elle était la petite-fille de Jean Prouvost, fondateur notamment du magazine Marie Claire et de Paris Match, qui fut également propriétaire du Figaro, de RTL ou encore Télé 7 Jours. Evelyne Prouvost avait lancé le magazine Cosmopolitan en France, en 1973. Elle avait fondé le groupe Marie Claire en 1976 en rachetant une partie des magazines créés par son grand-père.

A Tribute to Marie Claire Founder Évelyne Prouvost, Who Has Passed Away at Age 78 https://t.co/pjXc9tA8xG pic.twitter.com/zUnWOfY8LS