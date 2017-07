Le drapeau breton sur le podium des World Emoji Awards (oui ça existe)

La diaspora bretonne a encore frappé. A l’occasion de la journée mondiale de l’emoji (oui, ça existe), le Gwenn ha du, le drapeau blanc et noir représentant la Bretagne, s’est classé deuxième du World Emoji Awards (oui, ça aussi, ça existe) dans la catégorie de l’emoji le plus demandé. Le drapeau breton a terminé juste derrière le maté, une boisson d’Amérique du Sud qui se consomme infusée.

👏 Congratulations to mate / yerva mate / chimarrão; winner of 🏆 Most Wanted Emoji. Announced live at @NYSE for #WorldEmojiDay 2017 🇦🇷 🇺🇾 🇵🇾 pic.twitter.com/ySVL63QPkG