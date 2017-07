Rennes: Le Sourire du plombier veut aussi cacher la raie des Anglais

Illustration d'un sourire du plombier. — Joshua Ganderson / Flickr.com

Il s’est lancé fin 2015 avec une idée toute simple. Créer un slip qui rende impossible l’apparition du fameux « sourire du plombier », autrement appelé « raie du maçon » ou plus poétiquement « lune ». Un an et demi après la création de ses sous-vêtements révolutionnaires, le Rennais Adrien Hervé-Pélissier a décidé de partir à la conquête de l’international.

La fente ou le décolleté

Agé de 26 ans, le jeune entrepreneur vient de traduire son site en anglais afin de toucher une clientèle plus large. « Nous avions des demandes du Canada, du Royaume-Uni ou des Etats-Unis. Nous voulions pouvoir y répondre plus facilement », explique le jeune homme. Le Sourire du plombier est donc devenu « The Plumber’s crack », expression que l’on peut traduire par « La fente du plombier ». En allemand, on parle par exemple de « Maurerdekolleté », c’est-à-dire de « décolleté du maçon ». « En fait ça existe en une vingtaine de langues », indique Adrien Hervé-Pélissier.

L’idée de créer ce sous-vêtement spécial lui est venue en 2015. Assis à la terrasse d’un café, il fait face au grand sourire du postérieur d’un client du bistrot. « L’ami avec qui j’étais travaillait dans le BTP. Il m’a dit que c’était un réel problème », explique le jeune entrepreneur. Grâce à d’excellents retours de la presse, le Rennais a vu son entreprise décoller. En un an et demi, il a vendu 18.000 slips et boxers.

Adrien Hervé-Pellissier a créé la société Le Sourire du plombier à Rennes. - C. Allain / APEI / 20 Minutes

Tous sont équipés d’un large élastique, qui cache le haut des fesses. Un modèle qui semble plaire aux femmes, qui sont les plus nombreuses à acheter le fameux boxer. « Elles l’achètent pour leur mari », assure Aurélie Monnier, nouvelle recrue de la société. Restent à convaincre les grands groupes du BTP, qui pourraient passer des commandes en gros pour équiper leurs salariés.

Doubler le chiffre d’affaires en 2017

En ouvrant une version anglaise de son site, couplé au recrutement de vendeurs indépendants et à l’ouverture d’une boutique à Rennes, le créateur du Sourire du plombier espère doubler son chiffre d’affaires en 2017, pour atteindre les 220.000 euros.