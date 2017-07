Bretagne: Victime des coups de son mari, une femme libérée après plusieurs mois de séquestration

La cité judiciaire, à Rennes. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Elle a crié sa détresse à des passants, depuis sa fenêtre. Samedi en début d’après-midi, une femme de 28 ans a été secourue par les gendarmes à son domicile de Vitré, à l’est de Rennes (Ille-et-Vilaine). Victime de violences quotidiennes de la part de son mari, cette dernière vivait un enfer depuis des mois. Elle aurait expliqué aux enquêteurs être séquestrée et enfermée à son domicile depuis novembre 2016, selon le procureur de la République Nicolas Jacquet.

Les trois enfants épargnés

Interpellé, le mari a été présenté à un juge d’instruction ce lundi. Il devrait être mis en examen pour « violences habituelles par conjoint et séquestration » et placé en détention. Les trois enfants présents au domicile ont été pris en charge par les services sociaux.

Un examen médical de la victime « a confirmé que cette dernière présentait de nombreuses traces de coups et de violences récentes au visage et aux mains mais également des fractures plus anciennes évocatrices de violences habituelles », a ajouté le procureur. Amaigrie, la jeune femme présentait des symptômes de dénutrition. Son ITT a été évaluée à 120 jours. Les enfants ne portaient pas de traces de violences, précise le parquet.

Les enquêteurs ont interrogé les voisins, qui ont confirmé que le couple vivait très isolé familialement et socialement.