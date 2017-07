La justice annule un projet de parc éolien pour préserver la deuxième plus grande forêt bretonne

Une éolienne, ici à Plémet, dans les Côtes d'Armor. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Un projet démesuré et qui risquerait de mettre en péril la forêt. Voilà en substance la conclusion du tribunal administratif de Rennes qui a annulé lundi les permis de construire de 16 éoliennes en forêt de Lanouée dans le Morbihan, deuxième massif forestier breton. Porté par la société Les Moulins de Lohan, filiale du groupe canadien Boralex, le projet vise à construire un parc éolien d’une emprise au sol de 16 hectares, soit 0,4 % des 3.800 hectares de la forêt, pour un périmètre total de 331 hectares et une puissance installée de 50 Mégawatts.

Le juge administratif a annulé les permis de construire délivrés en février 2014 par le préfet du Morbihan, suivant l’avis du rapporteur public et du juge des référés. Il a également annulé l’autorisation d’exploiter, de défricher, et de déroger à l’interdiction faite par le Code de l’Environnement de détruire des espèces protégées. Dans ses motivations, le tribunal souligne que la forêt de Lanouée constitue un « réservoir de biodiversité (…) et représente un élément d’identité fort du territoire dans lequel il s’insère ».

Déjà 68 millions d’euros engagés dans le projet

Il s’appuie également sur les conclusions des services du ministère de la Culture, qui ont jugé « le projet totalement incohérent par ses dimensions hors d’échelle avec la qualité paysagère de cette forêt remarquable du Morbihan à laquelle il porterait une atteinte irrémédiable ». « Compte tenu tant du nombre d’éoliennes que de leurs dimensions, culminant à 185 mètres, l’impact paysager du projet sera difficile à atténuer », précise encore le tribunal.

Selon l’avocat des Moulins de Lohans, Me Julien Bonnat, 68 millions d’euros ont déjà été engagés dans ce projet, sur un total de 90 millions. « Aucune erreur de droit n’a été retenue, le tribunal invalide tout le dossier et nous dit « Pas d’éoliens en forêt ». Pour un dossier qu’on suit depuis 4 ans, je trouve que l’instruction a été faite très à charge », a-t-il déclaré à l’issue de la décision de justice, précisant qu’il conseillait à son client de faire appel « au vu des subjectivités des décisions ».