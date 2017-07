Incendie à Supélec: «Je ne veux pas qu’on rende mon fils responsable de sa mort»

La ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal, lors de sa visite sur le campus de Supélec Rennes, où un incendie a fait un mort et plusieurs blessés. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Youssef Rabah, étudiant à Supélec, est mort dans l'incendie de sa résidence étudiante en mai 2017

Sa famille a été reçue par la ministre de l'Enseignement supérieur

Le père de la victime dénonce «des dysfonctionnements»

C’était il y a 41 jours. « Oui, on compte les jours depuis sa mort. Pour nous, le feu est encore brûlant ». Le 29 mai, Maaoui Rabah a perdu son fils Youssef, âgé de 21 ans, dans l’incendie survenu une semaine plus tôt dans une résidence étudiante sur le campus Supélec de Rennes. Vendredi, lui et sa famille ont été reçus par la ministre de l’Enseignement supérieur pour évoquer le drame.

Le 23 mai, Frédérique Vidal s’était rendue sur place quelques heures après l’incendie. Mais elle n’avait pas pris le temps d’aller voir la famille Rabah qui était au chevet de Youssef, alors entre la vie et la mort, au CHU Pontchaillou. Son cabinet a appelé la famille Rabah à la suite de plusieurs articles de presse relatant les « dysfonctionnements » dans la sécurité du bâtiment. « Nous ne voulons pas que d’autres subissent ce que nous endurons. Je me réveille toutes les nuits en me demandant comment un simple mégot de cigarette a pu tuer mon fils », lance Maaoui Rabah, qui a passé plus d’une heure dans le bureau de la ministre.

« Il faut tirer les leçons de ce drame »

Cette nuit de mai, alors que tous les étudiants dormaient, un feu s’était déclaré dans la partie commune de la résidence Pascal, qui hébergeait plus de 50 étudiants. La fumée s’est alors propagée dans tout le bâtiment, allant jusqu’à provoquer la mort de Youssef, intoxiqué dans son sommeil. D’autres étudiants avaient dû sauter par la fenêtre, parfois depuis le troisième étage. « Il faut tirer les leçons de ce drame, notamment sur les obligations de sécurité dans ce type de bâtiment. Les bailleurs contournent la loi », dénonce le père de la victime.

Effondrée, la famille est très attentive aux premières conclusions de l’enquête, actuellement dirigée par un juge d’instruction. Présent sur place quelques heures après le drame, Maaoui Rabah a étudié les moindres détails du bâtiment, ravagé par les fumées. Il avait relevé plusieurs « dysfonctionnements ». « Je ne veux pas que cette enquête soit bâclée et je l’ai fait savoir à la ministre. J’ai assez d’éléments pour démontrer que des fautes ont été commises. Je ne veux pas qu’on rende mon fils responsable de sa mort », lance le père de l’étudiant originaire de Bordeaux.

« Nous avons été écoutés »

Maaoui Rabah a également martelé à la ministre que les étudiants avaient « besoin d’être informés » sur ce genre de situation afin de savoir les gérer. « Des incendies, il y en aura toujours. Il faut que chacun y soit préparé pour savoir comment réagir. La ministre nous a fait savoir que les choses changeraient dès la rentrée. Nous avons été écoutés. Je lui ai dit que je comptais sur elle ».