VIDEO. Pendant l’été, France 4 traque de petites bestioles qui nous pourrissent le quotidien

Pourquoi notre tartine tombe-t-elle toujours du mauvais côté ? Pourquoi nos chaussettes disparaissent-elles en cours de lavage ? Il semble bien difficile d’apporter une explication rationnelle à tous ces petits tracas du quotidien. France 4 s’y risque pourtant cet été avec sa série d’animation La science des soucis qui met en scène d’étranges bestioles, les « Trakazoaires », qui seraient à l’origine de toutes ces petites contrariétés.

C’est à un duo de réalisateurs rennais, Julien Leconte et Isabelle Lenoble, que l’on doit cette série hybride, qui joue à la fois sur les codes de l’animation, de la sitcom familiale et du faux documentaire animalier.

Une série déjà récompensée au festival de Turin

Dans chacun des 39 épisodes, le téléspectateur découvre l’esprit tordu et malicieux des « Trakazoaires », petites créatures bien décidées à pourrir la vie de la famille Leroy. On y apprend ainsi que le putrofrotmolle se nourrit de la kératine des cheveux et est responsable des pertes de cheveux et autres coiffures bizarres et grasses. Dans un autre genre, le bouflafarze rendrait la communication impossible entre parents et jeunes adolescents en se nourrissant d’ordre et d’injonctions.

« On est dans le registre d’humour absurde qui devrait plaire à toute la famille. On découvre ainsi l’origine de toutes ces petites bestioles avec des informations décalées », souligne Julien Leconte, qui a planché près de deux ans et demi avec Isabelle Lenoble sur le programme.

Diffusée du lundi au vendredi à 19h45 sur France 4, la série, produite par Vivement Lundi !, a déjà séduit les professionnels puisqu’elle a reçu en avril le Pucinella Award de la meilleure série TV hybride au festival Cartoon on the Bay de Turin.