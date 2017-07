Mercato: Sio veut partir, Rennes ne compte plus sur lui et Montpellier le veut mais...

L'attaquant du Stade Rennais Giovanni Sio, ici contre Guingamp le 30 septembre 2016. — D. Meyer / AFP

Giovanni Sio aurait trouvé un accord avec Montpellier pour un transfert

L'attaquant du Stade Rennais n'a pas participé au stade en Suisse

René Ruello juge l'offre de Montpellier insuffisante

« Aujourd’hui, il y a un respect mutuel entre nous, on essaye de bien s’entendre ». La phrase est signée Giovanni Sio et date de mars 2017. De retour de la CAN, l’attaquant du Stade Rennais était alors l’un des seuls joueurs offensifs de l’équipe de Christian Gourcuff. Quelques mois plus tard, la situation semble s’être détériorée entre l’entraîneur et le joueur ivoirien.

>> A lire aussi: On en fait quoi de Giovanni Sio ?

Non convoqué pour le stage en Suisse, Giovanni Sio semblait proche d’un accord avec Montpellier. Sauf que le Stade Rennais, propriétaire du joueur jusqu’en 2018, n’avait pas vraiment été consulté pour cette transaction. « Le Stade Rennais F.C. a fait part de sa position quant à la proposition de transfert émise par le Montpellier Hérault Sport Club qu’elle juge très insuffisante », a réagi le club dans un bref communiqué intitulé « Mise au point ».

La veille, l’attaquant formé au FC Nantes avait balancé dans une interview accordée au journal L’Equipe dénonçant « un manque de respect total ». Comme souvent, le litige porte sur le montant du transfert. Interrogé par Ouest-France, le président du Stade Rennais René Ruello n’a pas mâché ses mots et évoque la somme de 1,3 million d’euros que Montpellier aurait proposé. « On parle d’un garçon qui a mis neuf buts l’an dernier, joue plus de trente matches par an. C’est non », explique le président.

Ce lundi, Giovanni Sio était attendu à l’entraînement à la Piverdière. On imagine que les retrouvailles avec Christian Gourcuff vont être animées.