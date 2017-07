Bretagne: Un homme meurt noyé en voulant sauver son chien

Illustration d'un hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 33. — S. Ortola / 20 Minutes

Un homme de 72 ans est mort noyé samedi après-midi sur la commune de Plougrescant. La victime se promenait avec son épouse sur le littoral de la petite commune des Côtes d’Armor, quand son chien s’est mis à l’eau. Voyant son animal en difficulté, le septuagénaire a alors tenté de lui porter secours en rentrant dans l’eau à son tourrapporte Ouest-France.

Retrouvé inconscient par les secours

Dans une mer formée, l’homme s’est lui aussi retrouvé en difficulté et a disparu. Un témoin de la scène a alors alerté les secours, qui ont mobilisé des moyens dans les airs et sur l’eau. L’homme a été retrouvé une trentaine de minutes plus tard, inconscient. Malgré les tentatives de réanimation, les pompiers n’ont rien pu faire. L’homme est décédé samedi.