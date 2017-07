VIDEO. Rennes: «Je me suis endormi». Pour sa première, le TGV est arrivé à l'heure

Lancer le diaporama Chargée de la sécurité, Virginie regarde le TGV repartir de la gare de Rennes le 2 juillet 2017. Ce train est le premier à avoir relié Paris et Rennes en moins d'une heure trente grâce à la LGV. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Celui-là n’avait pas intérêt à être en retard… Il était 10h24 ce dimanche matin, quand le premier TGV à transporter des voyageurs en moins d’une heure trente entre Paris et Rennes s’est arrêté sur les quais de la gare bretonne. Après des années de travaux et plus de trois milliards d’euros d’investissements, la LGV est officiellement lancée.

La veille, le même trajet avait été effectué par trois TGV simultanément, pour transporter le président Emmanuel Macron. Ce dimanche, l’ambiance était beaucoup plus habituelle sur les quais de la gare de Rennes. « C’est juste un train », taclent deux adolescentes en voyant les caméras de télévision filmer l’arrivée du TGV.

Il est vrai que le TGV 08707 reliant Paris à Quimper avait l’aspect habituel, ses voyageurs aussi, sortant d’un pas pressé. « C’était super rapide. Je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, on était arrivés », témoigne Youri. Habitué à venir à Rennes pour travailler, le jeune homme ne savait même pas qu’il allait voyager dans le premier train commercial effectuant la liaison en moins d’une heure trente. « C’est le conducteur qui nous l’a annoncé. Il a aussi prévenu quand on était en pointe de vitesse ».

"Take on me" joué pour Emmanuel Macron sur le quai du nouveau TGV Paris-Rennes pic.twitter.com/cQHibymwjf — François Geffrier (@FrancoisGeff) July 1, 2017

Poussé à 320 km/h, le train « n’a pas bougé. Vraiment, je n’ai vu aucune différence », témoigne une autre voyageuse. Du côté du personnel de la SNCF, on souffle. Le train inaugural est arrivé à l’heure et reparti dans les temps vers Quimper. « Il faut que les conducteurs s’habituent mais ils sont formés depuis un moment. On n’avait pas d’appréhension », assure-t-on à la direction.

Encore de gros travaux à la gare

La ligne étant officiellement ouverte, le chantier ferroviaire n’est pas pour autant terminé à Rennes. La gare est toujours en travaux et ne sera achevée qu’en 2020, avec la livraison de la ligne B du métro. Petit événement tout de même. Samedi, la passerelle permettant d’enjamber les voies et donc de relier le nord et le sud de la capitale bretonne a été ouverte au public. Une petite révolution, là aussi.