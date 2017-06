Georges Pernoud quitte le navire «Thalassa» et choisit Saint-Malo pour ses adieux

Georges Pernoud ne présentera plus «Thalassa» — PJB/SIPA

Après 42 ans passés à la barre du magazine Thalassa sur France 3, Georges Pernoud quittera le navire ce vendredi soir lors d’une émission spéciale. Pour son 1704e et dernier numéro, le présentateur a choisi la ville de Saint-Malo pour faire ses adieux aux téléspectateurs. « C’était une évidence parce que Saint-Malo est une ville d’aventuriers, tournée vers la mer », confiait-il courant juin à nos confrères du Pays Malouin, à l’occasion de l’enregistrement de l’émission.

Durant sa carrière télévisuelle, Georges Pernoud a eu le temps de connaître les moindres coins et les recoins de la cité corsaire puisqu’il y a tourné pas moins de 15 émissions et réalisé 60 reportages. Pour rendre hommage à son plus fidèle ambassadeur, la ville de Saint-Malo lui a d’ailleurs offert la médaille de la ville.

Une nouvelle formule à la rentrée

Georges Pernoud quittant le navire, le magazine Thalassa changera de formule à la rentrée sur France. C’est Fanny Agostini, qui présentait les bulletins météo sur BFM TV, qui aura la lourde tâche de remplacer le présentateur vedette. « C’est une fan de l’émission, qu’elle connaît presque par cœur. Elle incarne la génération Thalassa, ce legs qu’a pu insuffler Georges Pernoud », a indiqué dans les colonnes du Parisien Erik Berg, rédacteur en chef de l’émission.

Le premier numéro, prévu fin septembre-début octobre, mettra encore une fois la Bretagne à l’honneur avec une émission qui s’intéressera à ceux qui ont choisi de vivre sur une île en mer d’Iroise.