Rennes: Quinze ans de prison pour le père incestueux qui avait tué sa fille

L'entrée de la salle de cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, dans le Parlement de Bretagne, à Rennes. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Un homme de 51 ans a été condamné jeudi soir à quinze ans de prison par la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine pour avoir tué sa fille de 29 ans avec qui il vivait en couple. Le drame remonte au 16 novembre 2014. Ce jour-là, les gendarmes avaient découvert le corps sans vie d’une jeune femme de 29 ans, gisant la tête en sang dans un appartement du quartier de Bellevue à Redon (Ille-et-Vilaine). Lors de sa garde à vue, le père de la victime avait reconnu avoir porté des coups à sa fille la veille lors d’une soirée très alcoolisée.

Un enfant né de la relation incestueuse

L’affaire est d’autant plus sinistre que le père et la fille vivaient en couple depuis plusieurs années et qu’un enfant, aujourd’hui âgé de 5 ans, était né de cette relation incestueuse. Placé dans un foyer, ce dernier souffre aujourd’hui de graves retards dans son développement.

Lors du procès, le jury a tenté de comprendre le contexte familial marqué notamment par une séparation très jeune entre le père et sa fille. « Pour moi, ma fille, elle est toujours là. Jamais, je ne me pardonnerai ce qui s’est passé », a déclaré le prévenu à la barre, rapporte Ouest-France.