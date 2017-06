Transferts: «J’ai envie de jouer à Rennes, il n’y a aucun doute là-dessus», assure Joris Gnagnon

INFO «20 MINUTES» De quoi soulager les supporters des Rouge et Noir, même si...

Joris Gnagnon face au Marseillais Morgan Sanson, le 18 février 2017 au Vélodrome. — F. Pennant / AFP

Dans le cadre de son « Champions Project », l'OM aimerait bien enrôler le prometteur défenseur franco-ivoirien.

Sauf que l'intéressé, lié au Stade Rennais jusqu'en 2021, entend poursuivre l'aventure en Ille-et-Vilaine...

À deux mois et deux jours de la fin du mercato d’été, les supporters du Stade Rennais peuvent être sûrs d’une chose : l’un de leurs chouchous, Joris Gnagnon, ne souhaite pas quitter le navire rouge et noir, et ce, malgré de nombreuses sollicitations.

Une rencontre Eyraud-Ruello

« J’ai envie de jouer à Rennes, il n’y a aucun doute là-dessus », déclare ainsi auprès de 20 Minutes le jeune défenseur central (20 ans), révélation de la saison 2016-2017. Après le FC Séville, l’AS Monaco et tant d’autres, donc, l’Olympique de Marseille est venu s’ajouter à la liste des prétendants au Franco-Ivoirien, sous contrat avec le SRFC jusqu’en juin 2021. « Un premier contact entre les deux clubs a été initié au cours des dernières heures », révélait de ce fait le quotidien La Provence, mercredi soir.

Gnagnon à #OM c'est aussi probable qu'une sardine bouche le port de Marseille #SRFC — Domi (@domiche35) June 29, 2017

« L’entraîneur de l’OM [Rudi Garcia] regarde le défenseur rennais en futur crack européen, et a ainsi demandé à son président de se renseigner sur les possibilités d’un transfert, confirme Ouest-France ce jeudi. Jacques-Henri Eyraud s’est exécuté mardi soir […] au cours d’un entretien avec René Ruello. Le président rennais lui a expliqué que le SRFC n’est pas vendeur, après avoir prolongé de deux ans le contrat du joueur. » Interrogé à propos de l’intérêt phocéen, Gnagnon « ne (sait) rien des différentes déclarations ».

« Ne jamais dire jamais »

« Ce que je sais, c’est que je veux reprendre avec le Stade Rennais [à partir du 2 juillet, date du début du stage en Suisse], poursuit le natif de Bondy. Après, on verra bien ce qu'il se passera. » Comprendre par là que si Marseille (ou un autre club) débourse 20 millions d’euros (ou plus) pour s’attacher ses services - selon la barre supposément fixée par les dirigeants bretons, la situation pourrait sans doute évoluer d’ici au 31 août… en dépit des récentes déclarations de Christian Gourcuff.

« Dans le foot, on ne peut jamais dire jamais, mais je n’ai aucune inquiétude, ils [Gnagnon et Ramy Bensebaini, lui aussi très convoité] resteront là », martelait le coach des Rouge et Noir, le 22 juin. Rendez-vous le jour de la Saint-Aristide pour vérifier tout ça…