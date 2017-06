Rennes : Orange ouvre la 4G dans la LGV vers Paris, en attendant le Wi-Fi

Une ligne LGV (illustration). — PATRICK HERTZOG AFP

Tous ceux qui ont déjà pris le train entre Rennes et Paris le savent. Dans le TGV, difficile d’avoir un réseau fiable, notamment dans les zones les plus rurales de la Mayenne et de la Sarthe. A trois jours de l’ouverture de la ligne à grande vitesse qui mettra Rennes à 1h25 de Paris, l’opérateur Orange vient d’annoncer avoir installé son réseau 4G le long des rails.

« Un défi technologique »

A compter du 13 juillet, tous ses abonnés pourront profiter d’une bonne connexion « sans coupure », selon Pierre Jacobs, directeur d’Orange Ouest. « C’est un défi technologique sur lequel nous travaillons depuis trois ans. Le train roule à plus de 300 km/h et agit comme une cage de Faraday qui freine les ondes électromagnétiques. Toutes les 18 secondes, le mobile changera d’antenne, sans que ça ne coupe le réseau », annonce le responsable d’Orange.

Seul opérateur présent sur la ligne pour l’heure, Orange est également chargé de développer la technologie Wi-Fi dans tout le train pour le compte de la SNCF. Le service devrait être proposé en fin d’année, sans que l’on ne sache pour l’heure s’il sera gratuit, limité, ou indexé sur la classe dans laquelle vous voyagez.