En Avant de Guingamp: «On cherche un n°3 au poste de gardien, pas un n°2», précise Stéphane Carnot

L'ancien Angevin Abdoul Razzagui Camara, ici face au Stade Rennais (son club formateur) en novembre 2015, portera les couleurs de Guingamp la saison prochaine. — J.-F. Monier / AFP

Phiri, Rebocho, Eboa Eboa, Camara : à l'instar du Stade Rennais, Guingamp s'est lui aussi montré très actif en ce début de mercato.

L'équipe d'Antoine Kombouaré, qui ira à Metz puis recevra le PSG pour son entame de Ligue 1 2017-2018, reprendra l'entraînement le 30 juin.

Alors que le club breton a prolongé les contrats de Romain Salin, Jimmy Briand, Thibault Giresse et Christophe Kerbrat (en attendant celui de Jérémy Sorbon), l’En Avant de Guingamp a également enrôlé quatre nouveaux joueurs depuis un mois.

À quelques jours de la reprise de l’entraînement (30 juin), le responsable de la cellule recrutement de l’EAG, Stéphane Carnot, fait les présentations pour 20 Minutes.

Lebogang Phiri (22 ans, milieu de terrain, international sud-africain). « C’est un joueur de petite taille [1,70 m], qui peut jouer devant la défense ou en relayeur. Il aime bien venir au ballon et faire jouer les autres. Il n’hésite pas à être dans des zones parfois compliquées, avec du monde autour.

Pour lui, il s’agit de s’adapter à un autre championnat [Phiri évoluait depuis 2013 à Brøndby, au Danemark]. Cette année, il était en fin de contrat, et comme on le suivait depuis pas mal d’années, on a essayé d’aller vite. Et on a plutôt réussi [Guingamp a officialisé son arrivée dès le 30 mai]. Maintenant, la balle est dans son camp. »

Pedro Rebocho (22 ans, arrière gauche, international Espoirs portugais). « On espère qu’il va franchir un cap supplémentaire, après avoir joué deux ans consécutifs en deuxième division portugaise avec la réserve de Benfica [de 2014 à 2016]. Il a effectué une bonne saison 2016-2017 avec Moreirense, remportant au passage la Coupe de la Ligue.

1 de Julho, coming soon 🎬 pic.twitter.com/ECNpE9oTUI — StiffWrist (@PedroRebocho) June 25, 2017

C’est difficile de le comparer à Marçal [transféré à Lyon]. Il a ses qualités propres, pour certaines identiques à celles de Fernando, mais la marche est haute. Marçal faisait sans doute partie des deux ou trois meilleurs latéraux gauches de Ligue 1. Pedro, lui, doit déjà montrer qu’il a le niveau pour évoluer dans le championnat de France. »

Felix Eboa Eboa (20 ans, défenseur central, international camerounais). « Je n’aime pas trop le mot "pépite", que je trouve un peu suremployé et à toutes les sauces. On a vu beaucoup de ses matchs, puisqu’on le connaissait depuis les U17 au PSG. Il y a eu ensuite les U19, la Youth League [la Ligue des champions version jeunes], le CFA… Il est très intéressant à son poste.

>> A lire aussi: «On aurait été champions avec Antoine Kombouaré», assure l'ancien entraîneur des gardiens du PSG

Pour l’instant, malheureusement pour lui, il n’a pu jouer au mieux qu’en CFA à Paris. Il a le potentiel pour évoluer en L1. Un sacré défi l’attend, puisque Christophe Kerbrat et Jérémy Sorbon [l’habituelle charnière guingampaise] sont très performants et rarement blessés. Mais il nous faut aussi préparer l’avenir. »

Abdoul Razzagui Camara (27 ans, ailier gauche, international guinéen). « On était en contact avec lui et son agent depuis pas mal de temps, et la situation s’est débloquée au fur et à mesure, jusqu’à cette signature vendredi [le 23 juin]. S’il est un joueur "à la relance" ? Oui, certainement.

Il n’était pas trop mal à Sochaux [d’août 2011 à janvier 2013, puis de juillet 2013 à janvier 2014] avant d’aller à Angers, où ça s’était vraiment bien passé [de juillet 2014 à janvier 2016]. Ce fut beaucoup moins le cas à Derby County, où il a très peu joué. Le football pratiqué en Championship [D2 anglaise] n’est pas du tout le même qu’en Ligue 1, championnat qui est plus adapté à ses qualités. »

D’ici à la fin du mois… « Y aura-t-il d’autres arrivées avant la reprise de l’entraînement ? Pourquoi pas ! Maintenant, on est lundi soir, et il ne reste plus que trois jours car le groupe reprendra vendredi matin.

Clément Diop [le portier sénégalais du LA Galaxy] ? Il n’y a aucun intérêt de notre part, je ne sais pas d’où ça sort. Pour ne pas vous mentir, on ne le connaît même pas ! On cherche un n°3 au poste de gardien, pas un n°2. Romain Salin n’est pas parti… à moins qu’on ne m’ait pas prévenu (sourire). »