Bretagne: L’ancien ministre UDI Pierre Méhaignerie apporte son soutien à Macron

Emmanuel Macron a décidément du succès auprès des ténors politiques bretons. Après Jean-Yves Le Drian ou Bernard Poignant, c’est au tour de Pierre Méhaignerie d’apporter son soutien au leader d’En Marche pour la présidentielle. L’actuel maire de Vitré en Ille-et-Vilaine a notamment été au cours de sa carrière politique Garde des Sceaux de 1993 à 1995 sous la présidence Mitterrand.

Dans un communiqué publié ce vendredi sur le site de Ouest-France, Pierre Méhaignerie explique les raisons de son vote en faveur d’Emmanuel Macron. « En contraste avec les propos populistes et démagogiques de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen, on trouve chez Macron sa volonté de libérer les initiatives, de faire remonter d’en bas les idées et les projets, et utiliser l’expérimentation, méthode que j’ai toujours soutenue. Avec quatre candidats si proches dans les sondages, on ne peut être sûr de rien. Dans ce contexte, Emmanuel Macron a ma préférence », indique le maire de Vitré.

« Le programme économique de Fillon est plus solide » mais…

L’ancien ministre centriste reconnaît toutefois que son choix entre François Fillon et Emmanuel Macron a été « difficile ». « Le programme économique de Fillon est plus solide, mieux à même de réduire le chômage et la dette », indique Pierre Méhaignerie. « Cependant, jusqu’ici, il n’a pas fait apparaître clairement que le résultat des efforts demandés apportera à terme plus à ceux qui, dans la société française, ont le moins », poursuit-il dans son communiqué.

Je me réjouis du choix de Pierre Mehaignerie de voter @EmmanuelMacron . Pour les centristes bretons, c'est une voix qui porte. — Didier Lechien (@Didier_Lechien) April 14, 2017

Pierre Méhaignerie justifie également son vote en faveur d’Emmanuel Macron en raison « de ses convictions et de son engagement européen » et de la nécessité de sortir « de l’excès du clivage gauche-droite ». Pierre Méhaignerie votera donc à contre-courant d’Isabelle Le Callennec, son héritière politique, qui fait quant à elle partie de la garde rapprochée de François Fillon pendant la campagne présidentielle.