On a retrouvé l’artiste qui a peint la fresque à la gloire de Mélenchon dans les rues de Paris

La fresque est visible rue Ordener dans le XVIIIe arrondissement de Paris. — Héol Art

Les habitants de la rue Ordener dans le XVIIIe arrondissement de Paris ont découvert en début de semaine une imposante fresque de 15 mètres de long sur 3 mètres de haut à la gloire de Jean-Luc Mélenchon ayant pour slogan « Mélenchons les couleurs ». Derrière cette œuvre, Héol, un artiste peintre originaire de Rennes qui a fait de la rue son terrain de jeu privilégiée avec ses fresques toujours riches en couleurs. Il revient pour 20 Minutes sur les raisons qui l’ont poussé à réaliser cette œuvre, qui a nécessité près de quatre heures de travail.

Comment vous est venue l’idée de cette fresque ?

J’étais à Paris pour réaliser une fresque commandée par une entreprise. Je dormais chez un ami qui habite le XVIIIe arrondissement et qui est un militant pro-Mélenchon. J’avais envie de lui faire ce petit clin d’œil et d’apporter un message positif dans le quartier, en mélangeant les couleurs, les ethnies et les classes sociales derrière ce slogan « Mélenchons les couleurs ».

Vous affichez aussi clairement votre soutien en vue de la présidentielle ?

Je ne suis pas très politisé mais c’est vrai que là, j’apporte clairement mon soutien à Jean-Luc Mélenchon. Je trouve qu’il mène une super campagne et en plus c’est l’un des seuls que je comprends quand il parle. C’est le seul candidat qui me représente. Dans toutes les émissions à la télévision, les artistes se positionnent pour tel ou tel candidat. J’avais moi aussi envie d’afficher mes convictions pour cette présidentielle pour que les choses soient claires.

Ne craignez-vous pas que cette fresque soit dégradée par des opposants politiques ?

Tous les artistes de rue savent que leurs œuvres peuvent être dégradées un jour car la rue c‘est la jungle. J’accepte le principe de l’art éphémère. J’ai d’ailleurs moi-même recouvert le travail d’un autre avec ma fresque. Mais je me suis tout de même arrangé pour peindre sur des vieux graffitis.