Bretagne: Deux prostituées violemment agressées à Morlaix

Un jeune homme d’une vingtaine d’années doit être jugé en comparution immédiate ce vendredi pour l’agression de deux prostituées à Morlaix dans le Finistère. Les faits se sont déroulés lundi soir dans un appartement situé dans le quartier de la gare, rapporte Le Télégramme. Les pompiers sont intervenus vers 18h30 pour prendre en charge un transsexuel d’origine brésilienne qui venait de se jeter par la fenêtre de l’appartement.

Un gang déjà arrêté en janvier dans le Finistère

Quelques minutes plus tôt, cette dernière et une autre prostituée sud-américaine venait de se faire agresser par un individu qui les a menacées avec un couteau et un pistolet à billes pour les braquer. L’une des prostituées a reçu un coup de couteau tandis que la seconde a sauté par la fenêtre. L’agresseur présumé a été interpellé dans la soirée dans un hôtel à Roscoff.

Courant janvier, cinq individus avaient déjà été arrêtés dans le Finistère pour l’agression et le braquage de plusieurs prostituées en Bretagne. Ils ont tous été écroués dans l’attente de leur procès.