Redon: L’homme découvre qu’il a gagné 13 millions au Loto? «Je crois qu’il a souri», se souvient le buraliste

Des grilles de Loto à Paris, en janvier 2010. — JDD / Sipa

Il venait trois fois par semaine, valider son ticket de Loto et jouait toujours les mêmes chiffres : 25 - 5 - 46 - 36 - 31 et 8. Après des années de fidélité à la loterie, un habitant de Redon (Ille-et-Vilaine) a fini par remporter le gros lot le 15 mars, empochant la coquette somme de 13 millions d’euros. « Il est allé vérifier ses gains à la borne mais ça ne fonctionne pas pour les gros gains. Il est venu me voir et l’écran m’a indiqué que c’était un gros lot », se souvient Fabienne Hemery-Kerlau.

« Je crois qu’il a souri »

La responsable du Mag Presse de Redon a repris le tirage du 15 mars, date du dernier jackpot. « On a vérifié les chiffres et ça collait, raconte la gérante. Il n’est pas resté longtemps parce que j’avais du monde ce jour-là. Je crois qu’il a souri, mais il est resté très calme ».

Fidèle au Loto depuis la création du jeu, l’homme aurait « de nombreux projets » selon la Française des Jeux. « Il souhaite avant tout acheter une maison et faire des voyages ». Depuis l’annonce de son gain, le millionnaire « ne vient plus jouer » au Mag Presse.

Dans le département, c’est le gain le plus important au Loto, dont la nouvelle formule avait été lancée dix jours plus tôt. Lancé le 18 février à deux millions d’euros, le jackpot de 13 millions a été remporté après 11 tirages sans gagnant.

Infographie présentant le top 5 des plus gros gagnants de loterie en Ille-et-Vilaine. - Tirage-gagnant.com

Cette somme est la troisième la plus importante gagnée à la loterie en Ille-et-Vilaine. En 2007, un heureux gagnant résidant à Vern-sur-Seiche, près de Rennes, avait empoché 39 millions à l’Euromillions. Quelques mois plus tard, 17 millions avaient été gagnés à Saint-Grégoire.