Sel, cidre, biscuits, algues… Quand le téléachat chinois vient faire son marché en Bretagne

Des chaînes de téléachat chinoises sont venues à Rennes pour goûter des produits bretons, en vue de les vendre. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Des gâteaux au beurre, du cidre, de la bière mais aussi du sel, des conserves ou des produits pour se nettoyer les oreilles. En Chine, on vend de tout via le téléachat, pas seulement des robots ménagers ou des serpillières révolutionnaires. C’est sur ce marché en pleine croissance estimé à 5,5 milliards d’euros en 2015 (le double par rapport à 2011) que les entreprises bretonnes espèrent se positionner.

« Pas du tout l’image vieillotte »

Depuis lundi, une trentaine d’entre elles sont réunies à Rennes pour un salon qui accueille 28 chaînes de téléachat chinoises. « Ces émissions n’ont pas du tout l’image vieillotte que l’on a en France. Là-bas, c’est très bien perçu. Les produits qui y sont vendus sont de qualité supérieure », assure Laurence Knecht, de Bretagne Commerce International.

Des chaînes de téléachat chinoises sont venues goûter les produits bretons à Rennes. Ici la bière de la brasserie Lancelot. - C. Allain / APEI / 20 Minutes

C’est grâce à cette structure d’aide à l’export que le CHSA, la fédération des chaînes de téléachat, a choisi de venir en Bretagne et pas à Bordeaux ou en Champagne. « La Bretagne est très peu connue en Chine. Mais nous savons qu’il y a ici de la qualité et une histoire. Pour vendre, il nous faut quelque chose à raconter. C’est du marketing », explique Wang Ting, la responsable du CHSA.

Une Tour Eiffel sur le packaging

Pendant trois jours, les responsables des chaînes vont visiter la région, le Mont Saint-Michel évidemment, à la recherche de produits plein d’authenticité. « Ils sont fascinés par l’histoire du produit, son origine. Quand on leur explique que ça vient de la mer, ils sont très intéressés », rapporte Florence Poulnais, assistante marketing pour Yslab. Ce laboratoire de Quimper a déjà vendu ses produits P’tit Bobo en Chine il y a quelques années. « Ils nous avaient demandé de mettre la Tour Eiffel sur notre packaging », sourit la jeune femme.

« Savoir combien ça coûte »

Responsable de la chaîne Star Home, basée dans la province du Sichuan, Mei Guo s’attarde sur les stands de liqueur. « Nous cherchons des produits un peu spéciaux, originaux, surtout de l’alcool et du vin. La nourriture, c’est plus difficile car nos clients mangent souvent très épicé », rapporte la jeune femme. « Le goût, ils s’en moquent un peu. Leur première question, c’est de savoir combien ça coûte », tranche Axel Jouffe, fils de Laurent Jouffe, distillateur de Cognac et Calvados basé à Dinan.

Laurent Jouffe présente son Cognac et son Calvados à des responsables de téléachat chinois, le 3 avril 2017 à Rennes. - C. Allain / APEI / 20 Minutes

Pour les entreprises bretonnes, l’enjeu est colossal, le marché chinois offrant des capacités de développement hors norme. « Le téléshopping, c’est un des meilleurs moyens de rentrer sur ce marché », explique Gwenn Gouraud, responsable export des Salines de Guérande.

Pour son entreprise, ce salon tombe à point nommé. En janvier, l’embargo sur le sel, vraisemblablement l’un des plus anciens au monde, vient d’être levé. « Leur intérêt, c’est de connaître la différence entre notre sel et celui qu’ils trouvent en Chine. Mais ce qui les intéresse avant tout, c’est le prix. A nous de les convaincre ». D’ici quelques mois, il n’est pas impossible de voir du sel de Guérande vendu sur un plateau télé…