Coupe de France: «J'ai quand même vécu de belles choses avec l'En Avant de Guingamp»

« Scarpelli est encore là-bas ? » Non, les followers de l’En Avant de Guingamp ne doivent pas s’attendre à voir Mathieu Scarpelli dans le camp de Fréjus-Saint-Raphaël, ce mardi, en quarts de finale de la Coupe de France (18 h).

« Tout n’est pas rose dans le football »

Voilà en effet deux saisons que l’ancien attaquant de l’EAG a quitté l’escouade varoise, dont il est le meilleur finisseur ever (53 buts entre 2011 et 2015). Deux saisons, c’est également le temps passé par Scarpelli dans les Côtes-d’Armor (2009-2011). Seulement deux, serait-on tenté de préciser.

« J’avais signé deux ans, plus une troisième année en option, rembobine l’intéressé pour 20 Minutes. J’aurais aimé rester à Guingamp, mais malheureusement, ça ne s’est pas passé comme ça… même si le document était signé. Tout n’est pas rose dans le football. »

Giresse number one, mais…

Le natif de Grenoble (35 ans) n’approfondira pas le sujet juridique, lui qui est toujours en conflit avec le club breton. « Je préfère évoquer les bons souvenirs, puisque j’ai quand même vécu de belles choses avec l’En Avant. J’ai notamment eu la chance de participer à l’Europa League [deux matchs face à Hambourg], ce que je n’aurais pas pu faire ailleurs. »

Recruté juste après la première victoire en Coupe de France, Mathieu Scarpelli aura également fait un tour de montagnes russes sous les couleurs rouge et noir, éprouvant à la fois une relégation et une accession. « La star à l’époque, c’était Thibault Giresse, qui termine meilleur buteur de National [21 réalisations], resitue Régis, supporter guingampais. Mais Scarpelli était un élément important de l’équipe ayant tout de suite fait remonter le club en Ligue 2. »

Aller-retour obligatoire

Les 15 pions de l’avant-centre en championnat, lors de l’exercice 2010-2011, pèsent ainsi lourd dans l’histoire récente de Guingamp. Car sans un retour illico presto en L2, les Bretons se préparaient peut-être à des heures (encore plus) sombres.

« Il y avait une obligation de remontée immédiate, admet Mathieu Scarpelli. Le club avait fait l’effort de garder tous ses employés, malgré les risques au niveau de la masse salariale. Est-ce qu’il se serait remis ou pas d’une année supplémentaire en National ? Heureusement, on n’a jamais eu à le savoir… »

Un tableau idyllique

Sous la houlette de son nouvel entraîneur, un certain Jocelyn Gourvennec, l’EAG respecte effectivement le cahier des charges avec brio (87 buts en 40 journées, meilleure attaque de l’épreuve), bien que l’entame s’avère « un peu bizarre ».

« Il fallait digérer la descente, le changement de coach, et moi, je m’étais fait une déchirure au mollet durant la préparation, se souvient Scarpelli. Mais au final, Gourvennec a imposé son style de jeu, ses schémas et ses envies, et je me sentais vraiment bien dans ce cadre-là. L’équipe jouait très bien au ballon, on avait des jeunes prometteurs comme Hervé Bazile, Giannelli Imbula ou Anthony Knockaert. Et puis, il y avait une bonne ambiance au sein du groupe. »

Jamais deux sans trois… ou pas

Depuis cette « remontada », l’En Avant en a accompli une deuxième (direction la Ligue 1, en 2013) et ajouté une autre Coupe de France à son palmarès (2014). Une compétition dans laquelle Guingamp n’a pas l’habitude de faire de cadeaux aux adversaires hiérarchiquement inférieurs. La tendance devrait d’ailleurs se vérifier contre Fréjus-Saint-Raphaël (CFA), selon Mathieu Scarpelli.

« Ce qui complique davantage la tâche des Varois, c’est de ne pas évoluer dans leur stade [le match a été délocalisé à Cannes en raison des normes FFF], rappelle celui qui est aujourd’hui au FC Bastelicaccia (DH). Ils ont déjà réalisé deux exploits [en éliminant deux Ligue 2, Bourg-en-Bresse et Auxerre], pourquoi pas un troisième, mais honnêtement, je pense que Guingamp va l’emporter facilement. »