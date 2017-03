Rennes: Trois bonnes raisons de se rendre à Mythos

La chanteuse Calypso Rose se produira le dernier jour du festival le 9 avril — EDMOND SADAKA/SIPA

Après avoir soufflé ses 20 bougies l’an dernier avec une fréquentation record de 49.000 spectateurs, le festival Mythos remet le couvert dans les jardins du Thabor. Pendant dix jours, le public pourra piocher dans une programmation très riche mêlant musique, théâtre et conte. Au total, 60 spectacles seront proposés dans 15 lieux de la métropole rennaise pour cette 21e édition qui sera placée sous le signe du plaisir. Voici trois bonnes raisons d’assister au festival Mythos qui démarre ce vendredi avec les concerts de Nosfell, Bachar Mar-Khalifé et une carte blanche au chanteur et guitariste Rodolphe Burger.

Pour faire le plein de musique en attendant l’été

Si vous piaffez d’impatience en attendant la saison des festivals, Mythos devrait vous offrir une bonne mise en bouche avec plusieurs artistes à l’affiche qui devraient squatter les scènes cet été. C’est le cas de la chanteuse Calypso Rose qui aura l’honneur de clôturer le festival le dimanche 9 avril avec un concert au Cabaret Botanique ou des fantasques Naive New Beaters, qui se produiront ce samedi soir.

Fidèle à ses choix artistiques, Mythos a également convié quelques dignes représentants de la chanson française avec notamment Mathieu Boogaerts, Albin de la Simone, Vianney, Vincent Delerm ou la chanteuse Emily Loizeau. L’électro et le rock ne seront pas oubliés avec entre autres à l’affiche le DJ Etienne de Crécy ou le duo de Perpignan The Liminanas. Petit événement également avec la venue de la chanteuse PJ Harvey, qui se prêtera cette fois à une lecture poétique de poèmes tirés de son album The Hollow of the Hand.

Pour se régaler avec les bons petits plats de chefs étoilés

Entre le théâtre et la musique, la cuisine s’invite également dans les jardins du Thabor avec l’opération Les Toqués de Mythos. Pendant dix jours, 50 chefs, dont huit étoilés, auront la lourde tâche d’enchanter les papilles des festivaliers. L’invité d’honneur pour cette édition sera Baptiste Denieul, plus jeune chef étoilé du Guide Michelin 2017 et meilleur jeune chef de France dans le Guide Champérard 2016.

Pour la décoration dans le parc du Thabor

A chaque édition de Mythos, le parc du Thabor prend des airs de fête avec le grand Cabaret Botanique installé en plein milieu des pelouses. Les équipes de Mythos y ajoutent également une décoration toujours très imaginative et propice pour boire des coups entre amis jusqu’au beau milieu de la nuit. Pour se déhancher un peu et éliminer l’apéro, des DJ sets seront d’ailleurs proposés presque chaque soir au Cabaret Botanique.

#rennes Le @festivalmythos , qui met les arts de la parole à l'honneur, c'est à partir de vendredi ! Au parc du Thabor, on s'active ;) pic.twitter.com/SJuY5XZOHV — Guillaume Robelet (@RobeletG) March 29, 2017