Rennes: Deux enfants de 3 ans quittent le centre de loisirs et prennent le métro

Illustration d'un enfant, ici dans une école de Rennes. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Deux enfants âgés de trois ans ont été retrouvés seuls dans le métro de Rennes, mercredi après-midi. Les deux bambins s’étaient échappés du centre de loisirs Pascal-Faye où ils devaient passer l’après-midi.

D’après la ville, les enfants auraient échappé à la vigilance de leurs animateurs « entre le moment du goûter et de la récréation ». Le groupe « traversait à ce moment-là l’espace public, sur quelques mètres, entre l’espace goûter et l’espace de récréation », explique la ville de Rennes dans un communiqué.

Une maman les retrouve deux stations plus loin

D’après Ouest-France, c’est une mère de famille qui connaissait les enfants qui les a trouvés dans le métro, deux stations plus loin. « Cette défaillance est inacceptable. Une enquête interne a été ouverte afin de faire toute la lumière sur ce dysfonctionnement et prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour qu’un tel incident ne puisse se reproduire », assure la municipalité.

Les deux familles seront reçues vendredi l’adjointe à l’éducation Lénaïc Briéro.