Sauvons le rink-hockey français, sinon, «on va encore bouffer du foot, du tennis et de la F1...»

Instantané de la demi-finale du Mondial féminin entre la France et le Portugal, le 30 septembre 2016 à Iquique (Chili). — FF Roller Sports

« Une bien mauvaise nouvelle pour notre sport ! » Comme l’ensemble du rink-hockey français, le CO Pacé - une des nombreuses équipes bretonnes peuplant le championnat N1 Élite - a déchanté le 24 mars en apprenant la perte du statut de haut niveau attribué depuis « les années 1980 (au moins) » à la discipline concernée.

Nouvelles dispo Olympiade 2016-2020 : patinage artistique et rink hockey perdent la reconnaissance de Haut Niveau : https://t.co/gE4ALbl50c — FF Roller Sports (@FFRollerSports) March 24, 2017

La lutte n'est pas terminée

« On ne s’y attendait pas, c’est une très désagréable surprise », confie auprès de 20 Minutes Marie-Françoise Cotten, présidente de la Ligue de Bretagne, l’un des bastions, donc, du rink dans l’Hexagone (1.178 licenciés sur un total national de 5.511). « L’étonnement de certaines personnes me surprend », répond, lui, Nicolas Belloir, président de la Fédération française de roller sports (FFRS), l’instance qui gère les pratiques du roller et du skateboard.

« Nous connaissions les risques encourus depuis deux ans, et en avions alerté les clubs, poursuit l’élu malouin. Selon l’information qui circule actuellement, deux de nos disciplines ne sont plus reconnues [Belloir inclut le patinage artistique sur roulettes, également déclassé]. Mais officiellement, le décret n’est pas publié. Je vais continuer à mener le combat. » Autrement dit, revoir très prochainement le Ministre des Sports Patrick Kanner, et demander le réexamen d’un épineux dossier.

Quiproquo sur les chiffres

À la lecture de la pétition mise en ligne la semaine passée, intitulée « Pour que le rink-hockey reste un sport de haut niveau », la France, forte de ses bons résultats lors des derniers Mondiaux (masculins et féminins), répond en effet aux critères d’éligibilité définis par l’État… contrairement aux données indiquées sur le site de la FFRS. « Il doit y avoir une erreur », assure Thierry Lemarié, président du HC Dinan-Quévert. « Il y a forcément une coquille », enfonce son homologue vendéen Lucas Gaucher (La Roche-sur-Yon).

La gardienne du CO Pacé et de l'équipe de France, Flora Michoud-Godard. - FF Roller Sports

L’incompréhension est grande, et l’enjeu crucial pour une discipline éventuellement privée de ses habituelles subventions. « Le rink-hockey bénéficie chaque année d’une aide financière située entre 150.000 et 200.000 euros. Franchement, c’est un brin de paille dans le budget du ministère, soupire Gaucher. J’espère que notre requête va aboutir, sinon, on va encore bouffer du foot, du tennis et de la F1... »

Més que un esport

Pour le Costarmoricain Thierry Lemarié, l’affaire et son dénouement positif souhaité relèvent finalement d’une question de bon sens. « Le rink-hockey n’est pas une pratique mineure, il suffit de voir ce qui se passe dans des clubs omnisports comme le FC Barcelone, le Benfica Lisbonne ou le FC Porto. D’ailleurs, tous sports collectifs confondus, le plus beau palmarès de l’histoire appartient à la section rink du Barça. »

Un argument imparable si ces maudits footballeurs, en l’occurrence ceux des Glasgow Rangers (116 titres majeurs rien que sur le plan domestique, un record), n’existaient pas…