Finistère: Sa voiture tombe dans le port, un retraité décède

Un homme de 70 ans est décédé samedi après-midi dans l’anse du Fret sur la presqu’île de Crozon dans le Finistère. Pour une raison qui reste encore à déterminer, sa voiture a basculé dans le port vers 17h, rapporte Le Télégramme.

D’importants moyens de secours ont alors été déployés pour tenter de sauver la victime avec la présence des plongeurs des centres de secours de Brest, Crozon et Camaret et l’intervention d’un hélicoptère du Samu. Le corps du septuagénaire a finalement été repêché peu de temps après et son décès a été constaté sur place.