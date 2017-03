VIDEO. Attentat à Londres: Au lycée de Concarneau, «tout le monde ne parle que de ça»

Des policiers encadraient ce jeudi matin l'entrée du lycée Saint-Joseph à Concarneau. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

« On n’a pas fait classe. De toute façon, on n’avait pas la tête à ça ». A l’image de ce groupe de jeunes filles scolarisées en 1re S, l’ambiance était étrange ce jeudi matin devant les grilles du lycée Saint-Joseph de Concarneau dans le Finistère. Mercredi, trois élèves de seconde qui participaient à un voyage scolaire outre-Manche ont été blessés dans l’attaque survenue mercredi à Londres.

Une cellule psychologique mise en place

Dans l’établissement ce matin, « tout le monde ne parle que de ça ». « Cela fait bizarre, on se dit qu’on aurait pu y être aussi », poursuit le petit groupe d’adolescentes. Ce matin, le directeur du lycée s’est exprimé devant les élèves. « Il nous a rassurés. Il nous a dit que leur pronostic vital n’était plus engagé. On est soulagés, on a hâte qu’ils rentrent », témoigne Victoire, élève de 1re S. « On a échangé par SMS avec eux et ils ont aussi hâte de rentrer. Ça va les choquer pour toute leur vie », poursuit la lycéenne.

Malgré l’ambiance pesante, les cours ont été maintenus ce jeudi au lycée Saint-Joseph. La plupart des professeurs ont d’abord échangé avec leurs élèves autour du thème du terrorisme. Une cellule psychologique a également été mise en place au sein de l’établissement.

Les élèves attendent maintenant le retour de leurs camarades qui pourraient intervenir dans la journée. Les trois blessés ont quant à eux été rejoints par leur famille dès mercredi dans la soirée. Le préfet du Finistère ainsi que le proviseur de l’établissement doivent s’exprimer en fin de matinée.

