Tournoi de France 2.0: Pourquoi faut-il suivre le «4 Nations» organisé en Bretagne avant le Mondial U20

Les « Bretons » Denis-Will Poha, Ludovic Blas et Jérémy Gélin après la victoire de la France à l'Euro U19, en juillet 2016. — D. Roland / AFP

Ah, le Tournoi de France 1997, son coup franc extraordinaire, son match d’anthologie, Marc Keller, l’Angleterre qui gagne à la fin (si si)… De ce jeudi au 28 mars, c’est à une resucée du challenge pré-Coupe du monde 1998 qu’aura droit le public breton. Enfin presque.

Pour la qualité du plateau. D’abord, on parle cette fois de la première édition du « Tournoi des 4 Nations » (rien à voir avec le rugby à XIII), lequel concerne la catégorie U20. Si la France et l’Angleterre font partie des participants comme il y a 20 ans, exit le Brésil et l’Italie, « remplacés » par le Portugal et le Sénégal. Soit à l’arrivée quatre des 24 pays qualifiés pour la Coupe du monde prévue en Corée du Sud, du 20 mai au 11 juin 2017.

« Cette prestigieuse compétition, qui a contribué à lancer la carrière d’innombrables stars du football mondial, est un événement majeur remporté par la France en 2013 », s’enflamme la Ligue de Bretagne, co-organisatrice du 4 Nations en compagnie des Districts des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine. Le futur Diego Maradona (sacré meilleur joueur du Mondial 1979), Robert Prosinečki (1987), Lionel Messi (2005) ou Sergio Agüero (2007) va donc, peut-être, fouler la pelouse d’un des six stades bretons retenus pour les six jours à venir (deux à Saint-Brieuc, idem à Ploufragan, les autres à Saint-Malo et Bégard).

Pour savoir à quoi vont ressembler les Bleuets. « Ce n’est pas ce groupe-là à l’identique qui se déplacera en Corée, mais ça va fortement s’en rapprocher, assure le sélectionneur français Ludovic Batelli auprès de 20 Minutes. Il y a des garçons qui ne sont pas là en raison de bobos, notamment [les deux Toulousains] Clément Michelin et Issa Diop. Martin Terrier (Lille) devait honorer sa première sélection, mais il s’est malheureusement blessé en CFA [Theo Hernández (Alavés) est également out]. Et puis Christ Maouassa (Nancy), qui était venu avec nous à l’Euro 2016, est parti avec les U19 pour le Tour Élite. »

Les #U20 se sont essayés au challenge Téléfoot à J-2 de #FRASEN. Je crois qu'on a un vainqueur 🤔. On regarde ça dimanche ! pic.twitter.com/ab4NOc8aHW — Equipe de France (@equipedefrance) March 21, 2017

Moins d’un an après son sacre continental, la délégation bleu-blanc-rouge conserve néanmoins une belle allure, considérant par exemple la présence d’éléments régulièrement sollicités en Ligue 1 (Alban Lafont, Amine Harit, Maxime Lopez, Lucas Tousart, Allan Saint-Maximin). Tous, en tout cas, doivent prendre conscience de l’importance de cet ultime rassemblement avant le départ en Asie, à écouter Batelli. « Comme je dis toujours, ces joueurs ne disputeront qu’une seule Coupe du monde [de la catégorie] dans leur vie. On n’y va pas pour faire de la figuration, donc à partir de là, on veut des joueurs concernés et concentrés. »

Pour les premiers pas internationaux de Joris Gnagnon. Si on n’oublie pas les autres « régionaux de l’étape » que sont Denis-Will Poha (Stade Rennais) et Ludovic Blas (Guingamp) - le Brestois Ibrahima Sissoko est, lui, forfait de dernière minute, et remplacé par… le Rennais Jérémy Gélin, l’attraction « locale » se nomme Joris Gnagnon. Devenu en quelques mois un titulaire indiscutable au SRFC, le défenseur franco-ivoirien savoure avec ambition sa première convocation en Bleu. « Je suis évidemment très heureux. Je vais pouvoir me projeter sur le prochain Mondial. »

À condition de faire son trou, également (et en même pas une semaine), au sein de l’équipe nationale. « C’était le bon moment pour lui ouvrir la porte de la sélection. Maintenant, à lui de ne pas en sortir, lance Ludovic Batelli, tombé sous le charme du gamin. Il maîtrise bien toutes les techniques défensives, que ce soit sur les ballons au sol ou aériens. Il a beaucoup progressé dans la lecture du jeu, dans la capacité à jouer beaucoup plus rapidement. Après, il va découvrir un autre football. Au niveau international, il n’y a pas de temps mort comme en L1, on est souvent sous pression. Mais à l’instar de Kylian [Mbappé], c’est quelqu’un qui dégage de la sérénité. »

Bonus coup de vieux > Pour voir le fils de Lilian Thuram. Il ne devait pas être là, mais a finalement été appelé pour pallier la défection de Terrier. Lui, c’est l’attaquant sochalien Marcus Thuram, fils de. Ce qui, hélas, ne nous rajeunit pas.

Mode troll activé > Pourquoi il ne faut PAS suivre le Tournoi des 4 Nations

Pour ne pas avoir à regretter l’absence de Kylian Mbappé. Le phénomène monégasque, champion d’Europe U19 durant l’été 2016, est tellement fort qu’il est déjà rendu en équipe de France… tout court. « On ne sait pas s’il va rester avec les A, mais vu ce qu’il fait, il y a de fortes chances pour… Mais ça, c’est Didier [Deschamps] qui en décidera », déclare Batelli.