VIDEO. Présidentielle: Le Drian, le ministre apprécié à gauche comme à droite

Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, ici le 12 décembre 2016 lors de la visite du pôle d'excellence cyber. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

L’annonce de son soutien à Emmanuel Macron était attendue samedi 18 mars, à l’occasion de la présentation du programme de défense du candidat d’En Marche. Mais Jean-Yves Le Drian en a décidé autrement. Le président de la région Bretagne avait visiblement besoin de temps cette semaine pour expliquer son ralliement à son réseau breton, et notamment à sa majorité au conseil régional, composée de diverses sensibilités.

Ce soir au #JT20h @emmanuelmacron a montré sa détermination, la cohérence de son projet & a rappelé sa convergence de vue av @JY_LeDrian pic.twitter.com/u8YxETZahd — Corinne Erhel (@c_erhel_deputee) March 19, 2017

Emmanuel Macron a donc dû patienter pour obtenir l’un de ses plus importants soutiens. Peut-être même le plus important. Car s’il n’était pas le ministre le plus connu à ses débuts au sein du gouvernement Hollande, Jean-Yves Le Drian est sans doute aujourd’hui l’un des plus appréciés. « Il a un réseau incroyable. C’est quelqu’un qui est respecté par des gens de droite comme de gauche. Il n’a pas vraiment d’ennemi », résume Benjamin Keltz, auteur du livre « Le phénomène Le Drian ».

« Le Drian n’est pas hautain »

Accompagné de Nicolas Legendre, le journaliste rennais a enquêté pendant un an sur le parcours et la personnalité du ministre de la Défense. « Le Drian n’est pas hautain. Il a cette capacité à s’intéresser à tout le monde. Il peut autant parler à un chef d’Etat qu’à un grand patron ou au client d’un bistrot de Guingamp. Mais il a aussi un côté tueur. Il peut flinguer quelqu’un d’un regard », poursuit le journaliste.

Cette capacité d’écoute, Jean-Yves Le Drian l’a peut-être héritée de sa jeunesse dans les milieux chrétiens. Né à Lanester en 1947, le ministre a fait toute sa scolarité dans la région de Lorient, où ses parents travaillaient comme ouvriers. Bon élève, il a mené de brillantes études d’histoire avant d’embrasser une carrière politique éclair. Elu conseiller municipal en 1977, il devient député du Morbihan la même année, alors qu’il a à peine 30 ans.

Il rencontre rapidement François Hollande, « un compagnon de route plus qu’un ami » avec qui il fonde les « transcourants », sorte de groupe parallèle au Parti socialiste. L’illustration, déjà, de sa capacité à se démarquer du parti. En 2015, il n’avait pas hésité à enlever le logo du PS de ses affiches de campagne. « Le Drian est un social libéral. Il a toujours aimé l’entreprise, les gens qui mettent les mains dans le cambouis. Les querelles internes au parti, ça ne le passionne pas. Il n’a pas cette culture de la petite phrase », explique Benjamin Keltz.

"Ce que @JY_LeDrian a fait pour la #bretagne est en cohérence avec ce que je souhaite faire pour notre pays" @EmmanuelMacron #JT20h — Florian Humez (@FloHMz) March 19, 2017

En 1981, Jean-Yves Le Drian devient maire de Lorient, ville portuaire qui lui offrira l’opportunité de devenir secrétaire d’Etat à la mer en 1991, sous Mitterrand. Le socialiste n’y siégera qu’un an. En 2004, il remporte les élections régionales et devient président de région, poste qu’il occupe toujours aujourd’hui malgré la règle sur le non-cumul des mandats. « Je ne suis pas sûr que les Bretons aient le sentiment que je sois parti. La Bretagne, c’est mon chez moi », déclarait-il dans Les Echos en juin 2015, alors qu’une démission de son ministère était envisagée.

Grand amateur de vélo, le Lorientais va tenter d’emmener son leader jusqu’à l’Elysée. Mais il n’est pas dit qu’il reste dans l’équipe en cas de victoire d’Emmanuel Macron. Celui qui fêtera ses 70 ans fin juin pourrait se consacrer à sa région, plutôt qu’à un nouveau mandat de ministre, avant, peut-être, de passer la main, après toute une vie d’engagement.