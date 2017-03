TFC-Rennes: On a enfin trouvé un entraîneur pour qui «le résultat n'est pas l'essentiel»

L'entraîneur de Rennes Christian Gourcuff lors du match de Ligue 1 au Stadium de Toulouse, le 18 mars 2017. — R. Gabalda / AFP

Outre les remplaçants et le staff des deux équipes, 15.635 spectateurs ont officiellement assisté à l’indigeste TFC - Rennes (0-0), samedi au Stadium. Une personne au moins a semblé apprécier sa soirée : Christian Gourcuff. « J’ai eu des regrets sur les dernières rencontres à l’extérieur, a assuré l’entraîneur breton. Cette fois, on a manqué d’efficacité mais quand on fait des matchs comme celui-là, il y a de la consistance. »

Et tant pis si, malgré les grosses occasions de Wesley Saïd (42e) et Joris Gnagnon (80e), le huitième de Ligue 1 n’a pas su profiter de l’impuissance d’un TFC réduit qui plus est à dix dans la dernière demi-heure, après l’expulsion d’Alexis Blin. « J’ai l’habitude de me détacher du résultat, assure Gourcuff, philosophe. Le résultat n’est pas l’essentiel, l’essentiel c’est le contenu. »

Au Stadium, les coéquipiers de Benoît Costil ont confirmé qu’ils étaient bien les rois du nul : déjà douze en 30 journées, un record cette saison en L1. « On construit, on ne perd pas beaucoup », remarque le technicien. « Il faut prendre du recul, poursuit Gourcuff, décidément zen au sortir de 90 minutes d’ennui. Même si nous sommes lucides sur les lacunes que nous pouvons avoir sur le plan offensif. »

Seulement la dix-septième attaque de Ligue 1

Avec 28 petits buts inscrits, soit moins d’un par match, Rennes n’affiche que la dix-septième attaque du championnat. Et pourtant, une qualification pour la Ligue Europa reste encore possible, à défaut d’être probable. C’est aussi ça, la magie du football.