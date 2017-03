Ligue 2: «Je ne sais pas pourquoi, mais Rennes m'a toujours plu», reconnaît Marco Simone

L'ancien attaquant de l'AC Milan Marco Simone, aujourd'hui coach à Laval. — J.-S. Evrard / AFP

Coach d’un Stade Lavallois qui n’a plus gagné en Ligue 2 depuis le 20 janvier 2017, l’Italien Marco Simone a accordé un entretien exclusif à 20 Minutes avant le déplacement de son équipe à Brest, vendredi (20 h). Où il évoque notamment son rapport au Stade Rennais…

Comment allez-vous malgré ce contexte sportif difficile ?

C’est une situation que j’ai déjà vécue. Depuis mes débuts comme entraîneur, c’est même un peu la normalité. À Monaco, j’avais pris une équipe pour la maintenir [en septembre 2011], idem à Lausanne [D1 suisse, en octobre 2014]. À Tours [2015-2016], l’objectif en début de saison était le maintien. Aujourd’hui, je suis donc dans mon « habitat ». J’aimerais un jour en changer, que ce soit à Laval ou ailleurs. Mais pour le moment, je ne me sens pas en difficulté par rapport à la situation du club.

Les mauvaises langues diront que Laval était 18e à votre arrivée, et que l’équipe est désormais 19e, à trois points du premier non relégable (Auxerre). Que leur répondriez-vous ?

Que Simone est en train d’accomplir un travail qui n’est pas meilleur que celui de Denis Zanko [technicien démis de ses fonctions le 5 novembre 2016]. C’est la réalité des statistiques, donc il n’y a pas de mauvaises langues. Les gens regardent les stats, et c’est tout. Je ne sais pas s’ils regardent le contenu des matchs, mais s’ils s’appuient uniquement sur le plus important, autrement dit le classement, ils ont raison.

Les critiques vous touchent, néanmoins ?

Je m’en bats les c… complètement ! Je suis vraiment loin de me soucier de ça. Moi aussi, je regarde les stats. Lors des 14 premières journées [sans Simone], l’équipe a pris onze points. Sur la même durée [avec], elle en a pris 14. On a amélioré les aspects offensif [15 buts inscrits contre neuf] et défensif [17 buts encaissés contre… 15].

Regrettez-vous d’avoir proposé votre démission…

(Il coupe.) Je n’ai pas proposé ma démission, la presse a mal rapporté mes propos [après la défaite 2-4 face à Bourg-Péronnas, le 24 février 2017]. Je n’ai jamais démissionné. J’ai tellement envie de voir le club se maintenir, que j’ai expliqué au directoire : « Si j’ai la certitude que mon départ sera synonyme de maintien, je pars aujourd’hui ». Et sans demander la permission à qui que ce soit.

À neuf journées de la fin du championnat, qu’est-ce qui vous inquiète le plus ? A contrario, qu’est-ce qui tend à vous rassurer ?

Mon seul motif d’inquiétude serait de ne pas connaître avec exactitude - et c’est normal - le sentiment intérieur des joueurs. Je peux seulement vérifier les attitudes à l’entraînement, et non comprendre et savoir ce qu’il y a dans leurs têtes. Moi-même, je pourrais éventuellement tricher sur mes états d’âme vis-à-vis de l’extérieur. Mais il n’y a pas d’inquiétude. Comme je l’ai déjà dit il y a quelques mois, on est dans un championnat qui va se jouer jusqu’à la dernière journée… à cinq, car j’inclus le Red Star [auxquels s’ajoutent Auxerre, Orléans et Tours]. Cette équipe a cinq points d’avance sur nous, mais elle ne peut pas encore se dire qu’elle est sauvée. Tout est jouable : on peut descendre comme on peut aussi rester en Ligue 2, sans même passer par les barrages.

Du maintien de l’équipe dépend votre avenir au Stade Lavallois ?

Pas forcément… Je suis dans un club où je me sens bien. Il y a tous les ingrédients pour avoir un parcours différent des dernières saisons, où l’équipe a souvent joué le maintien. Si on reste en L2, les deux hypothèses concernant mon avenir sont possibles. S’il y a malheureusement descente en National, je ne peux pas mettre de côté la possibilité de rester… si bien sûr, il y a une envie du club de me conserver.

Un mot sur votre adversaire de vendredi, le Stade Brestois, qui semble marquer le pas actuellement (trois défaites sur les cinq dernières journées)…

Jusqu’à lundi dernier, on le voyait toujours en tête [Brest est passé de leader à 3e, mais reste à égalité de points avec les deux premiers, Lens et Reims]. Il a compté jusqu’à six points d’avance sur le 3e [à l’issue des 23e, 24e, 26e et 27e journées], c’était un avantage intéressant. Mais toutes les équipes traversent un moment délicat, et Brest va montrer sur le terrain toute la qualité affichée jusque-là. Son entraîneur [Jean-Marc Furlan] a encore prouvé qu’il était l’un des meilleurs de Ligue 2, même si je suis convaincu qu’il peut également réussir en Ligue 1. Pour nous, ce sera un très bon test contre une équipe importante. Je ne pense d’ailleurs pas trouver un adversaire différent de ce que j’ai vu et étudié.

Brest demeure favori pour une montée directe en Ligue 1, selon vous ?

Non, je ne dirai pas pour les deux premières places, mais plutôt pour la 3e. J’ai toujours dit « Reims, Lens, Brest », dans cet ordre-là.

« Je connais des entraîneurs qui travaillent en Ligue 1 seulement parce qu’ils ont des relations »

Quel est votre avis global sur la L2 ?

Cette année, plus que l’an dernier, c’est très équilibré, même si la partie basse du classement [du Red Star, 16e, à Tours, 20e] est détachée du reste. On pourrait presque dire qu’il y a neuf formations concernées par l’accession, mais pour resserrer les choses, au moins six d’entre elles peuvent facilement monter, par rapport à ce qu’elles ont produit depuis le début. C’est donc très intéressant, y compris pour les « petits » comme nous, parce qu’on a montré qu’on pouvait battre les gros. Depuis que je suis là, je n’ai pas gagné beaucoup de matchs, mais les deux équipes que j’ai battues en championnat sont Reims [0-2, le 18 novembre 2016] et Troyes [1-0, le 20 janvier 2017].

On dit parfois que la Ligue 2 est plus dure que la Ligue 1. Vous êtes d’accord avec ça ?

Oui, tout à fait d’accord. C’est un jeu différent, et les matchs y sont vraiment très serrés. Il n’y a pas beaucoup d’espaces, ni beaucoup de contacts. Forcément, la qualité technique y est un peu inférieure.

La question a été posée il y a quelques mois par «So Foot» : pourquoi n’entraînez-vous qu’en L2 (en France tout du moins) ?

Ce n’est pas que je ne veuille pas coacher en Ligue 1, mais à part Rennes il y a deux ans, aucun club à l’échelon supérieur ne m’a contacté, ni rencontré. Pour avoir un jour la possibilité d’entraîner en L1, plein de paramètres entrent en jeu : mes capacités, les opportunités, les connaissances, la chance… Je vois des entraîneurs en L1 qui, à mon avis, ne méritent même pas d’être en National, et je vois des entraîneurs de National qui ont les compétences pour pouvoir exercer tranquillement en L1. Je connais des entraîneurs qui travaillent en Ligue 1 seulement parce qu’ils ont des relations. J’en ai aussi, mais je n’ai peut-être pas les bonnes (sourire).

Pensez-vous qu’il y ait une défiance envers les coachs étrangers, en France ?

Non, je trouve que c’est assez ouvert. Il est plus juste de dire que la France, comme n’importe quel autre pays, cherche à valoriser ses propres entraîneurs, ce qui est cohérent et correct. Je pense qu’il est normal de donner « plus de possibilités » aux techniciens français, et ça vaut aussi pour les joueurs.

Vous parliez du Stade Rennais, pourquoi ça ne s’est pas concrétisé à l’époque ?

La première proposition était d’intégrer le staff, comme adjoint [de Philippe Montanier]. La deuxième option était un poste d’entraîneur spécifique des attaquants, toujours avec une place dans le staff technique. Il y a eu ensuite une troisième évolution, dans la période où est arrivé Courbis. Le président Ruello m’a dit : « Il n’y a pas de rôle, tu viens ». Ça ne s’est pas fait à cause de mon statut. À la fin, il était assez simple d’admettre que mon rôle, c’est d’être coach n°1. Il est difficile de prendre une place où « tu ne te sens pas toi ». Il n’y a donc même pas eu de discussions sur l’aspect économique, la durée du contrat, etc. J’aurais beaucoup aimé venir à Rennes. Je ne sais pas pour quelles raisons - même s’il y a quelques personnes que je connais bien là-bas - mais ce club me plaît beaucoup.

Quand Rennes engage Rolland Courbis en janvier 2016, vous vous dites quoi ?

C’est la seule place [conseiller du président] que je n’aurais pas voulu occuper. L’une des choses que j’avais dite à Monsieur Ruello, c’était : « Si je deviens adjoint, préparateur des attaquants ou autre chose dans le club, je serai à 100 % pour la réussite de Montanier ». Je n’aurais pas pu être là et jouer une sorte de double jeu. Je ne regrette donc pas de ne pas avoir tenu le rôle [initial] de Courbis.

Vous vous souvenez quand vous défendiez bec et ongles Frédéric Antonetti, et par ricochet le SRFC, sur le plateau du Canal Football Club ?

En général, Rennes m’a toujours plu, même quand j’étais joueur. Je ne sais pas pourquoi… Les couleurs, peut-être. C’est pour ça que je suis allé jouer à Nice [en 2004], le rouge et le noir (sourire). J’ai toujours essayé de défendre l’idée que Rennes pouvait être champion [en 2010-2011]. Aujourd’hui, je le répète, il y a des gens au club que je connais, comme par exemple Jean-Luc Buisine, pour lequel j’ai une affection humaine et professionnelle [les deux hommes ont collaboré à l’AS Monaco]. Et j’ai eu un très bon rapport avec le président Ruello quand on s’est vus.