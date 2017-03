Bretagne: Trois jours après la tempête Zeus, 18.000 foyers toujours privés d’électricité

Illustration d'agents intervenant après une tempête sur le réseau électrique. — JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

Même si ce n’était pas la tempête du siècle, Zeus a quand même fait des dégâts en début de semaine en Bretagne. Trois jours après son passage, 18.000 clients étaient toujours privés d’électricité mercredi soir dans la région selon un bilan fourni par Enedis.

#Zeus Des techniciens normands à l’œuvre sur un chantier d'@enedis_bretagne pour rétablir les clients, ici réparation d'un fil tombé à terre pic.twitter.com/iib5dU7rK0 — Enedis en Normandie (@enedis_normand) March 8, 2017

Essentiellement dans le Finistère et le Morbihan

Les foyers privés de courant se trouvent principalement dans le Morbihan (9.000 foyers) et dans le Finistère (8.000 foyers), et à un degré moindre dans les Côtes d’Armor (1.000 foyers). Les équipes d’Enedis (ex-ERDF) et des prestataires sont mobilisées sur le terrain pour rétablir le plus vite possible le courant.

Au plus fort de la tempête lundi soir, plus de 600.000 foyers ont été privés d’électricité, essentiellement en Bretagne et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La tempête Zeus a également causé la mort de deux automobilistes tués par des chutes d’arbres dans les Alpes-de-Haute-Provence et en Dordogne.