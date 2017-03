Rennes

METEO Des rafales jusqu'à 120 km/h sont attendues dans la journée...

Image d'illustration d'un orage. - AFP

C.A. avec AFP

Un bon dimanche d’hiver. Après avoir touché l’Auvergne Rhône-Alpes samedi, la météo pourrie va cette fois-ci s’abattre sur une grande partie du pays, notamment l’Ouest et la région parisienne ce dimanche. Météo France a placé 28 départements en vigilance orange aux orages et vents violents.

De fortes précipitations devraient arriver à partir de 11h par l’Ouest et la Bretagne, avant de se décaler vers l’Est dans la journée. Les orages s’accompagneront ponctuellement des giboulées de neige ou de grésil. Ce sont les rafales de vent qui seront le plus à craindre, car elles pourront ponctuellement atteindre 110 à 120 km/h et provoquer des dégâts sur les toitures ou coucher des arbres.

Une famille emportée par un vague à Marseille

Les rafales les plus fortes toucheront la Bretagne en fin de matinée, puis balaieront d’ouest en est les départements placés en vigilance orange. On attend également de la grêle sur la région parisienne entre 15h et 16h. Le temps se calmera sur l’ouest en milieu d’après-midi et dans la soirée pour l’est.

Les préfectures appellent les habitants à la prudence, notamment sur le littoral. Samedi, une famille a été emportée par la mer démontée à Marseille. Une petite fille de 4 ans est décédée. Sa sœur de huit ans est toujours portée disparue.

Les départements concernés

Les 28 départements en vigilance orange sont les suivants : Calvados, Cher, Côtes-d’Armor, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Oise, Orne, Sarthe, Paris et la petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines Essonne et Val-d’Oise.

