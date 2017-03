Rennes

JUSTICE Il avait maquillé la scène du crime avec un complice pour faire croire à un cambriolage…

Illustration d'un avocat marchant dans les couloirs de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, dans le Parlement de Bretagne à Rennes. - C. Allain / APEI / 20 Minutes

J.G.

Un jeune homme de 20 ans comparaît depuis ce vendredi devant la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine à Rennes pour le meurtre d’un DJ en mai 2014 à Saint-Malo. Résident à la discothèque l’Escalier à Saint-Malo, la victime, âgée de 29 ans, avait été retrouvée inanimée dans son appartement par sa mère le 7 mai 2014. Allongé au sol, il avait une ceinture nouée autour du cou. L’autopsie avait conclu à une mort par strangulation.

Des objets volés dans l’appartement de la victime

Quelques jours plus tard, un mineur de 17 ans avait placé en garde à vue et mis en examen pour homicide volontaire et vol aggravé. Selon l’accusé, le meurtre se serait produit à la suite d’une dispute avec le DJ, avec qui il avait entamé une relation intime.

Le jeune homme, aidé d’un complice, avait ensuite volé plusieurs objets dans l’appartement de la victime, pour tenter de maquiller le crime en cambriolage. Le procès se tient jusqu’à mardi devant la cour d’assises.

